Kan ikke redegjøre for 1,5 millioner døde mink

– Selvfølgelig er det heller ikke styr på dette, uttaler minkavlernes formann Tage Pedersen til Landbrugsavisen.dk, etter at det torsdag morgen er kommet fram nye opplysninger om minkavlivingen.

Pelsdyrtopp: – Ikke styr på noen tall

Han er på ingen måte forundret, og viser til at det "ikke har vært styr på noen tall på noe tidspunkt" i saken om masseavliving av samtlige mink - 17 millioner dyr - i dansk landbruk.

Masseavlivingen var, kort fortalt, begrunnet i faren for at en mutert variant av koronaviruset, som alt har rammet mennesker, skulle forkludre mulighetene for å etablere en ny og effektiv vaksine. Men danske myndigheter har vært i hardt vært over tid, da det har vist seg at masseavlivingsvedtaket - samt trusler fra politiet mot minkbønder som ikke ville innrette seg - ikke har hatt noe hjemmelsgrunnlag i loven. Landbruks- og matministeren måtte gå av som følge av skandalen.

Ny landbruksminister: - Kan virke "helt vilt tvilsomt"

Nå har altså det hele toppet seg med at myndighetene ikke klarer å gjøre rede for et stort antall døde mink. Det var Dansk Radio (DR) som først meldte om nyheten. DR skriver at det "mangler" 4 700 tonn, eller 1,5 millioner døde mink, når man skal gjøre opp regnestykket.

Et regnestykke viser at 10 400 tonn døde mink er gravd ned, 14 000 tonn er sendt til DAKA, 2 000 tonn er brent på forbrenningsanlegg, og 300 tonn er fryst ned.

Dermed gjenstår det 4 700 tonn som man ikke kan gjøre rede før, påpeker ny landbruks- og matminister Rasmus Prehn til DR.

– Det kan virke helt vilt tvilsomt når man hører om dette, men det er noen mink man ikke har styr på. Man kan rive seg i håret over at det kan være slik, men det er dessverre sannheten. Slik var det, da jeg overtok oppgaven som statsråd, sier Prehn.