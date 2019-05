Ved hjelp av hemmelig kamera, har to dyrevernsorganisasjoner fra Frankrike og Nederland dokumentert grov mishandling av kalver på kontrollposter i Frankrike. Det skriver dagbladet.no mandag. Avisen har også lagt ut videoklippet.

Opptaket viser at kalver slås, sparkes og hoppes på. Mishandlingen skjer under transport, på kontrollposter i Frankrike. Fransk politi etterforsker nå saken, melder The Guardian.

– Det er hjerteskjærende å se hvordan disse sårbare dyrene, fortsatt ikke stødige på føttene og fortsatt avhengig av sin mors melk, blir utsatt for forferdelig vold under transport til nederlandske produsenter, uttaler Nicola Glen, talsperson for den nederlandske organisasjonen Eyes on Animals.

Seksjonsleder dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, reagerer på forholdene som er avdekket under denne transporten:

– Håndteringen av dyrene i denne rapporten er helt uakseptabel, og i strid med det dyrevelferdsregelverket som gjelder i både EU og Norge. I Norge er omfanget av lange transporter av livdyr lite. Vi har derfor heller ikke behov for slike stoppe- og hvilesteder som er vist i denne filmen, sier Knævelsrud til Dagbladet.