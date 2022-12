Jordbruk og klimagassutslipp

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det har i den senere tid igjen vært fokus på jordbrukets såkalte klimagassutslipp, med særlig fokus på drøvtyggerne. Etter mange politikeres og medias mening utgjør disse et betydelig klimaproblem, for eksempel Høyres forslag om å beskatte dette utslippet med en egen avgift, og nå nye tall fra SSB som sier at utslippene fra husdyrene øker.

Problemet skal bestå i at drøvtyggerne under fordøyelsen slipper ut metan (CH4), som hoper seg opp i atmosfæren og bidrar til global oppvarming. Ved å legge en avgift på dette utslippet, mener Høyre å kunne redusere Norges klimagassutslipp, og samtidig skaffe noen ekstra millioner til statskassen.

Mange, også innenfor jordbruket, bl.a. leder i Bondelaget, Bjørn Gimming, har akseptert premisset at husdyrene bidrar til vekst i klimagassene i atmosfæren. Uenigheten har gått på tiden det tar for å redusere disse utslippene.

Men i dette er det minst to alvorlige feil:

1) Metan er riktignok en drivhusgass, med ca. 21 ganger effekten av CO2, men den brytes ganske hurtig ned i atmosfæren med en halveringstid på ca. ti år, og går over til CO2 + vann. Derfor skjer det ingen økning av metaninnholdet i atmosfæren fra drøvtyggere hvis ikke antallet drøvtyggere i verden øker, og ikke noe tyder på at det skjer.

Tvert imot fører den økte effektiviteten i husdyrproduksjonen til at antallet dyr stort sett går ned. Metan i atmosfæren fra husdyr er derfor i en klar nedgang, uten spesielle tiltak eller avgifter.

2) Drøvtyggere spiser fôr som har vokst på jorda, i stor grad gras, men også andre vekster (korn, soya, osv.) Disse tar gjennom fotosyntesen opp CO2 fra lufta. Fotosyntesen er prosessen som produserer gras, korn og tømmer fra råstoffene CO2 fra lufta + mineraler + vann fra jorda.

Energien kommer fra sollyset, og «fabrikken» er klorofyllet i bladene. Veksten av gras tar altså CO2 ut av lufta, og gjennom dyra vil dette så slippes ut igjen, uten at antall karbonatomer økes. Dette er et evig kretsløp, som ikke øker utslippet til atmosfæren.

Dette kretsløpet er dermed veldig likt det som er fastslått for skog. Produkter fra skogen, som bioenergi, er som kjent fastslått å være klimanøytralt, og brukes derfor i stor stil for å redusere utslipp. Den viktigste forskjellen er at kretsløpet for husdyrene tar noen få år, mens det for skogbruket tar bortimot 100 år.

Hvor ideen til drøvtyggeres og jordbrukets store klimagassutslipp opprinnelig kom fra, er litt uvisst, men FN med sin klimakonvensjon (UNFCCC) og IPCC er trolig sentrale her. Denne ideen dukket opp i den tiden Christiana Figueres var president i UNFCCC. Senere har hun blitt aktiv i Gunhild Stordalens prosjekt EAT, som kjemper for kjøttfri diett. Det kan vel være en viss sammenheng her.

Konklusjonen på dette er uansett at drøvtyggerne ikke har fnugg av skyld for økningen av klimagasser, og jordbruket svært lite. Jordbrukets utslipp kommer i hovedsak fra bruk av fossilt drivstoff i maskiner og til transport, på samme måte som f.eks. anleggsbransjen og skogbruk.