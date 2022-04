Jeger dømt i Høyesterett for å ha skutt fredet fjellrev

En jeger i 40-årene er i Høyesterett dømt til 60 dagers fengsel for å ha drept en fjellrev i Rogaland i 2019. Mannen trodde han skjøt en albinorødrev.

Mannen ble i fjor dømt både i tingretten og i lagmannsretten til 90 dagers fengsel og fratatt retten til å jakte i tre år for å ha skutt det utrydningstruede dyret, men han anket videre til Høyesterett.

Jegeren har erkjent at han skjøt fjellreven, som var fanget i en fangstbås han hadde satt opp, men sa at han trodde han hadde skutt en albinorødrev. Forsvarer John Christian Elden påpekte i Høyesterett blant annet at det ikke tidligere er påvist fjellrev i Rogaland, og at den nærmeste observasjonen av fjellrev i 2015 var i Bykleheiane i Agder over 10 mil unna.

Høyesterett mener likevel at jegeren handlet grovt uaktsomt, og at han burde ha forsikret seg om hvilken art det var før han skjøt fjellreven, som det kun finnes rundt 300 individer av i Norge.

De reduserte likevel straffen, og satte den til 60 dagers ubetinget fengsel. I tillegg ble mannen fradømt retten til å jakte i ett år.