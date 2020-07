Investorer fra Trøndelag inn i Rørosmeieriet

Salvesen & Thams har inngått en bindende avtale om å kjøpe 70 prosent av Rørosmeieriet, opplyser de i en pressemelding.

– Som eier ønsker vi å støtte Trond og organisasjonen til å føre de stolte tradisjonene videre og bidra til videre god utvikling, sier daglig leder i Salvesen & Thams Invest Per Olav Monseth.

Den Trond han sikter til er Trond Vilhelm Lund, som har ledet Rørosmeieriet i 12 år.

– Vi ser fram til et nytt kapittel i Rørosmeieriets historie. Dette er en løsning som gir oss mange muligheter framover, både for selskapet, ansatte, økobøndene og matbransjen i regionen. Dette vil styrke oss, og gi grunnlag for at vi kan ta nye, store steg videre, sier Lund i pressemeldingen.

Den største eieren i Salvesen & Thams er milliardæren Gustav Magnar Witzøe, som som også er største eier i oppdrettsselskapet Salmar. Han eier rundt en tredjedel av investeringsselskapet. Foretningsmannen Bjørn Wiggen blir ny styreleder i Rørosmeieriet. Han har blant annet vært administrerende direktør i Orkla, og eier rett under 20 prosent av Salvesen & Thams.

– Dagens eiere, ledelse og ansatte har bygd opp et solid selskap, som kan vokse videre i ulike retninger basert på at forbrukerne ønsker bærekraftig produsert lokalmat. Jeg ser frem til å jobbe med Trond og hans team, sier Bjørn Wiggen i pressemeldingen.