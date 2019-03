Hun skal lede Gartnerhallen i Trøndelag

Folden har fartstid som nestleder i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Nå skal hun bidra til å løfte Gartnerhallen i samme region.

– I Gartnerhallen har vi høye ambisjoner. Regionstyret i Trøndelag er, sammen med våre medlemmer, klar til å sørge for vårt bidrag til å nå veksten. Vi har de rette forutsetningene for å ta dette løftet, sier 49-åringen til Gartnerhallens hjemmesider.

Gartnerhallen, Norgesgruppen og Bama er enige om felles vekstmål. Grøntnæringas verdiskaping skal økes med 150 prosent innen 2030.

Folden viser til at både jordressurser og klima er på deres side. Den nye lederen trekker her fram dyktige og entusiastiske produsenter som sørger for verdifull produktutvikling, tar i bruk ny teknologi og finner nye driftsformer.

Alt er imidlertid ikke rosenrødt. På enkelte kulturer er det få produsenter igjen. Gode produsentmiljøer er essensielt for å lykkes, poengterer hun.

– Vi i Trøndelag kommer til å sette søkelys på å opprettholde og ikke minst videreutvikle produsentmiljøene, som vi mener vil spille en viktig rolle for å nå vekstambisjonene våre, sier Folden.

Hun er født og oppvokst på gården Røstad Øvre, hvor det har vært dyrket grønnsaker siden 60-tallet. I dag dyrker de og to fast ansatte konvensjonell og økologisk gulrot, kålrot, potet og korn, parallelt Skotsk høylandsfe. I sesong er de opp til 15 ansatte.