Hun blir sjef for Eurofins Agro

Ylva Freed omtaler seg som en ambisiøs landbruksnerd, og overtar jobben som administrerende direktør for Eurofins Agro i november 2020.

Hun har siste årene jobbet i Landbrukets Dataflyt, tidligere Produsentregisteret, og har før det vært leder i Norsk Fjørfelag og teamleder i Landbruksdirektoratet.

-Eurofins Agro er landets ledende leverandør av laboratorie-analyser til landbruket, sier fungerende direktør Jon Ragnar Røed i en pressemelding.

– Vi jobber hver dag for å gi produsentene økt kunnskap om egne innsatsfaktorer, slik at de kan ta bedre valg i egen produksjon. Ylvas faglige bakgrunn er en klar styrke og vi er svært fornøyde med å få Ylva med oss på laget. Vi har stor tro på at Eurofins Agro under hennes ledelse fortsatt skal være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner for både produsentene, rådgivingstjenestene og for forskningsmiljøene, sier Røed

Annonse

Ylva Freed forteller at hun brenner for både kunnskapsformidling og norsk matproduksjon.

-Evnen til å tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap er en vesentlig del av suksessen til norsk matproduksjon. Den jobben blir vi aldri ferdige med, sier Freed. De siste årene har jeg jobbet med organisering, foredling av data og formidling av informasjon. Jeg har god innsikt i hvordan kombinasjon av data fra ulike kilder kan skape en merverdi for produsentene.

Den kunnskapen mener hun passer godt inn hos Eurofins.

– Eurofins Agro er en god samarbeidspartner for mange og jeg er klar for lede selskapet videre med beina godt plantet på jorda. Bokstavelig talt, sier Ylva.