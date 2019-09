Harde fronter mellom FK og YS

Felleskjøpet (FK) sendte tidligere i dag ut en pressemelding om at Negotia kom med forslag til løsning. Ifølge FK ble dette tilbudet avvist, og møtt med nye krav fra YS forbundet Negotia.

– Nei, det har ikke skjedd. Jeg er forhandlingsleder og har ikke fått den, det har heller ikke tillitsvalgt, sa Anne-Lene Gabrielsen tidligere i dag. Hun er forhandlingsleder for Negotia.

Ifølge Gabrielsen er det tvert imot fagforeningen som har kommet med et nytt forslag. Det skal ha skjedd søndag 17.35 med frist lørdag klokken 10.00 morgenen etter. På sine nettsider lafagforeningen mandag ut en melding hvor de sier at Felleskjøpet lyver. Denne meldingen er nå fjernet.

– Vi reagerer sterkt på påstanden om løgn. Den faller på sin egen urimelighet. Riksmekler Mats Ruland formidlet lørdag på Felleskjøpets vegne et nytt forslag til løsning til forhandlingslederen i YS. Vi har ikke fått andre svar på dette, enn det brevet Negotia sendte oss søndag ettermiddag. Vi møtte Negotia i morges for å gå gjennom dette. Forslaget var ikke akseptabelt for oss, og vi meldte dette tilbake innen kl 11, som var den avtalte fristen. Vi ser at Negotia nå hevder at de har nedjustert sitt lønnskrav til 3,2 prosent, men de unnlater å nevne at de underliggende kravene fremdeles består, sier Gro Tvedt Andersen, kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet.

Gabrielsen i Negotia sier de ikke har mottatt en slik melding, men velger å moderere seg. De har nå lagt ut en ny melding på nettsidene sine, hvor de ikke beskylder FK for løgn.

– Vi har ikke oppfattet å ha fått et nytt tilbud, sier hun.

Bondebladet har bedt riksmeglerMats Wilhelm Ruland og bedt ham avklare dette. Han har foreløpig bare svart at han mener ingen av partene på noe tidspunkt har snakket usant. Den eneste måten det kan stemme er at riksmegleren av en eller annen grunn mottok forslag fra Felleskjøpet, men ikke formidlet det videre. Bondebladet bedt ham bekrefte eller avkrefte at han overleverte tilbud fra Felleskjøpet til YS lørdag. Det har vi foreløpig ikke fått svar på.