Hanen fyller 25 år

– Vi jobber for at folk skal få jobbe med det de vil – der de ønsker å bo, forteller Bernt Bucher Johannesen, daglig leder i Hanen i en pressemelding.

Mannen som leder Hanen har vært med på å endre profilen til norsk landbruk og er fremdeles en viktig pådriver for lokal foredling og mangfold i norsk varehandel og servicenæring. Som restaurantgründer var han opptatt av sør-europeisk gastronomi, mens han i dag gløder for norsk mangfold fra jord til bord.

Var forbudt å selge egen ost

– Hanen jobber med å tilrettelegge markedet for norske bønder. Det har skjedd voldsomt store endringer de siste 25 årene, både juridisk og økonomisk. Det er for eksempel ikke lenge siden all osten i Norge kom fra TINE, og det var mer eller mindre forbudt for bøndene å selge egenprodusert ost. I dag finnes det opp mot 75 ysterier i Norge, og vi kan som forbrukere velge og vrake mellom lokal ost fra hele landet når vi står i matbutikken, forteller Bucher Johannesen.

Som daglig leder i Hanen er han opptatt av at produsentene skal fremmes for kvalitet, kreativitet og kommersialitet:

– Godt over 1000 årsverk arbeider landet rundt med produktutvikling av høy klasse, som ikke bare gir nasjonal gevinst i form av økt verdiskaping, men også opplever økende internasjonal anerkjennelse, sier han.

Omsetter for millioner

– På samme måte som at ett ysteri var rådende i markedet på 90-tallet, hadde man bare én type eplemost. I dag har man nærmere 150 stykker. Takket være iherdig innsats fra siderprodusenter i Hardanger og en engasjert tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug, har produsenter siden 2016 også fått muligheten til å drive utsalg av sider og fruktvin fra egne gårder, forteller Bucher Johannesen

I en pressemelding fra Landbruksdepartementet i august 2022, fremkommer det at norsk sider hadde en total omsetning på 100 millioner kroner i 2021.

Bernt mener dette er et godt eksempel som tydeliggjør hvilken nærings-, distrikt- og landbrukspolitiske verdi HANEN-medlemmer bidrar med. Han hevder en ser det samme for gårdsysterier: norsk ost er blitt solid verdiskapning.

Et marked i vekst

I fjor ble det ifølge stiftelsen Norsk Mat solgt lokal mat og drikke for 11,3 milliarder. Mye tyder på at dette er et voksende marked: Fra 2019 til i dag har andelen nordmenn som velger norsk mat økt med fem prosent, sier Ipsos’ Spisefaktaundersøkelse, som ble presentert i mai.

Til tross for pandemi og krisetider ser norske forbrukere ut til å stadig velge norsk mat:

– Konsekvensene av pandemien og klimakrisen forsterker behovet for å videreutvikle kortreiste hjemlige opplevelser som fremmer stedsidentitet, opplevelser nær der folk bor og kunnskap om mat- og drikkeproduksjon, sier Bucher Johannesen.

Antall innenlandsreiser foretatt av nordmenn i løpet av april, mai og juni 2022, lå i følge SSBs reiseundersøkelse på 5,5 millioner. Dette tilsvarer en økning på syv prosent, sammenlignet med året før, og er det høyeste antall innenlandske reiser som noensinne er målt for et 2. kvartal.

– Tallene viser at nordmenns interesse for å være turist i eget land fortsatt er på et historisk høyt nivå. Og derav må vi legge enda mer til rette for utvikling og ytterligere profesjonalisering av næringen, slik at vi ikke bare håndterer besøket, men også endrer nordmenns reisevaner for godt i innenlandsturismens favør, sier han.