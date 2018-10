Halvert innhøsting i Sverige

Årets ekstremsommer rammet knallhardt også i svensk landbruk. En oppdatert prognose fra Lantmännen, viser at den totalte innhøstingen blir bare halvparten av hva den er i et normalår.

Dårligste innhøsting siden 50-tallet

Tidligere estimat på totale avlinger av korn og oljefrøplanter lå på 4,2 millioner tonn. Resultatet ble 3,5 millioner tonn. For de siste fem foregående årene, har gjennomsnittet vært 6,2 millioner tonn, viser Lantmännens oversikt.

– Da Lantmännen rapporterte sin innhøstingsprognose i juli, antok vi at vi ville få den laveste innhøstingen på over 25 år. Når vi nå har de oppdaterte figurene, kan vi melde at det snarere er den dårligste innhøstingen siden slutten av 1950-tallet, sier sjef for Lantmännens korn-enhet, Mikael Jeppsson i en pressemelding fredag.

Lantmännen konstaterer at en halvering av innhøstingen i et normalår, vil påvirke både Lantmännen og næringa som sådan i lang tid framover. For å bedre på elendigheten, fremla Lantmännen i august en krisepakke på rundt 250 millioner svenske kroner, hvorav 150 millioner allerede er utbetalt til svenske gårdbrukere.

– I forkant av 2019-innhøstingen, jobber vi nå med å kommunisere viktige budskap til bøndene, slik som viktigheten av risikoanalyser og nye strategier for kornsalg, uttaler Jeppsson.

Han opplyser at mye av Sveriges matproduksjon har blitt rammet av sommerens ekstremtørke, og at Sverige nå ikke lenger er selvforsynt med korn. Produksjonen av meieriprodukter, kjøtt og øl vil også bli hardt rammet, påpeker Jeppsson.

Du kan lese hele prognosen her.