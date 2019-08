God prognose for kornet

Prognosen viser tilgang på 253 000 tonn med matkveite og 175 000 tonn med fôrkveite. Gjennomsnittet i perioden 2014-18 viser 165 000 og 164 000 tonn.

Behovet for å importere kornråvarer blir difor mindre enn vanleg. Andelen matkorn er sett med utgangspunkt i historiske data, men dette vil avhenge av at kornet kjem i hus i tide i vekene framover, heiter det i prognosen.

Bygg og havre

For bygg tilseier prognosen 551 000 tonn og for havre 248 000 tonn. Snittet for 2014-18 viser 551 000 tonn og 259 000 tonn.

Annonse

For rug (matrug, fôrrug og rugkveite) tilseier prognosen 46 000 tonn. Gjennomsnittet viser 37 000 tonn for perioden 2014-2018.

Mykje haustkveite

Andelen hausta som matkorn er førebels usikker. Det er ein svært stor andel av kveiten som vart sådd i fjor (haustkveite), og det vil truleg bli overskott av desse sortane i klasse 4 og 5, skriv Felleskjøpet.

Eventuelle overskott vil bli handtert gjennom marknadsreguleringa som overlagring til neste sesong eller som omdisponering til bruk i kraftfôr.

Forbruket av matkorn hos norske matmjølmøller går ned, særleg for matkveite. Også forbruket av kraftfôr går ned, men frå eit ekstra høgt nivå i 2018/2019.