Gartnerhallen krever løft for grøntnæringa

Forventningene blant produsentene er skyhøye, og det haster med å synliggjøre politisk vilje til satsing på grøntnæringa, skriver Gartnerhallen i en pressemelding.

– Norsk grøntproduksjon står for en femtedel av verdiskapingen i jordbruket, men mottar bare 3 prosent av budsjettmidlene over jordbruksavtalen. Årets forhandlinger må anerkjenne det store markedspotensialet i norsk grøntproduksjon. Nødvendige rammevilkår for videre vekst må på plass, sier Nils Olve Gillund.

Tøffe tider

Den norske grøntnæringa er både markedseksponert og arbeidsintensiv. Derfor har de siste to års pandemi, etterfulgt av ekstrem kostnadsvekst på sentrale innsatsfaktorer, vært spesielt tøffe for norske grøntprodusenter, skriver Gartnerhallen.

– Skal vi lykkes med å øke norsk grøntproduksjon og sikre rekruttering til næringa framover, må årets oppgjør munne ut i reell kostnadskompensasjon og økt lønnsomhet. Det er imidlertid færre alternativer å spille på i den landbrukspolitiske verktøykassa for grøntsektoren. Derfor ber vi om målprisøkning, økning av øvre prisgrense og økt arealtilskudd, sier Gillund.

60 øre per kilo for poteter

Gartnerhallen har foreslått en økning i målprisen på 12 prosent, og 60 øre per kilo for poteter. Videre foreslår de en økning i øvre prisgrense fra 12 prosent til 30 prosent, for økt fleksibilitet til å ta ut priser i markedet når det er rom for det.

Styrelederen viser til at balansert og målrettet bruk av de tilgjengelige virkemidlene er nødvendig for å vokse i takt med markedsutviklingen, og for å sikre produksjon på små og store bruk over hele landet.

– Stor feil med bortfall av IBU-midler

I fjorårets jordbruksoppgjør ble de øremerkede IBU-midlene til grøntsektoren fjernet. Det var en stor feil, mener Gillund.

– Grøntnæringen står foran store investeringer. Vi må være i stand til å investere i blant annet teknologi for reduserte utslipp og forlenget sesong, tiltak for å bli mer robuste i møte med mer ekstremvær og for å kunne møte økte forventninger til varierte produkter fra forbrukerne, forklarer han.

Han viser til at øremerkede investeringsvirkemidler til grøntsektoren, og en mer fleksibel innretning på midlene, er viktig for å bygge konkurransekraft for norsk grøntsektor på lengre sikt.

– Derfor har vi bedt om en øremerket pott til grøntsektoren på 250 millioner kroner, for å møte behovet i næringa, sier Gillund.

Ber om 100 millioner over tre år

I tillegg har Gartnerhallen bedt om et Grønt-løft på 100 millioner kroner over tre år, til konkrete prosjekter og tiltak som følger opp anbefalingene fra det bredt sammensatte Grøntutvalget, som leverte sin rapport i 2020.