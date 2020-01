Går inn for gjenvalg av Anne Jødahl Skuterud

Anne Jødahl Skuterud er innstilt for gjenvalg som styreleder i Felleskjøpet Agri. Skuterud ble valgt som styreleder første gang i 2016, og går nå mot sin femte periode som leder av styret i selskapet.

Harald A. Lein, som har vært en viktig støttespiller for styrelederen, tar ikke gjenvalg og Sveinung Halbjørhus, som har vært medlem i styret siden 2016, innstilles som ny nestleder, melder FK Agri.

Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen et styre som både ivaretar kontinuitet og nyrekruttering.

– Vi er svært glade for at Skuterud tar gjenvalg og vil fortsette i vervet som styreleder i Felleskjøpet. Landbruket står overfor store endringer i tiden som kommer og Skuterud har den beste erfaring for å lede jobben med å ta oss videre gjennom store endringer, både for selskapet og næringen totalt sett. Vi takker Blakstad og Lein som nå går ut av styret for tiden de har stått på for Felleskjøpet, og ser frem til å få nye krefter med god erfaring både fra landbruket og næringsliv inn i styret, sier Inger Lise Ingdal, leder av valgkomiteen.

Motivert for ny periode

Anne Jødahl Skuterud driver korn- og skogproduksjon i Gjerdrum i Akerhus og har lang næringslivserfaring. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1997.

– Felleskjøpet og landbruket er inne i en tid med store endringer. Produksjonsvolumene innen flere områder av landbruket er under press, noe som setter nye krav til både bonde og de store samvirkene. I tillegg møter vi som alle andre næringer nye krav og forventninger knyttet til bærekraftig produksjon og klimautfordringene, sier Anne Jødahl Skuterud.

– Jeg gleder meg til å jobbe videre med spennende utfordringer som betyr mye for landet totalt sett, og ikke minst den enkelte bonde og eier i Felleskjøpet, legger hun til.

Nye styremedlemmer

I tillegg til Halbjørhus som ny nestleder er Else Horge Asplin og Erling Aune innstilt som nye styremedlemmer.

Asplin har ledet kontrollkomiteen de siste årene og er gründer innen lokalmatproduksjon. Aune driver med gris og korn, og er også banksjef med ansvar for næringsliv i Sparebank 1.

Elisabeth Holan, som også er på valg denne perioden, innstilles for gjenvalg for to nye år i styret i Felleskjøpet Agri.

Thor Johannes Rogneby får fornyet tillit som første vara, Trond Petter Ristad rykker opp til andre vara og Renate Rendedal er innstilt som tredje vara.