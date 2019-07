Frykter at bønder ikke får tak i veterinær

Årsaken er tilskuddsendring. Det var like før sommerferien at Stortinget vedtok, i kommuneproposisjonen for 2020, å legge det øremerkede tilskuddet til veterinærvakt i kommunene inn i kommunenes rammetilskudd.

I dag er det 160 vaktdistrikt over hele landet som får tilskudd for alltid å ha en veterinær tilgjengelig døgnet rundt.

– Vi frykter at et bortfall av en godt organisert veterinærvakt og endringer i fordelingen av midler, kan føre til at bønder flere steder i landet ikke får tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid, sier rådgiver Anja Fyksen Lillehaug i Norges Bondelag i en pressemelding fredag.

Hun påpeker at det å ha en forutsigbar og tilgjengelig veterinærvakt, er svært viktig for bondens mulighet til å ivareta dyrenes helse og velferd.

Veterinærforeningene og Bondelaget hadde torsdag 4. juli møte med kommunalminister Monica Mæland om saken. Regjeringens begrunnelse er at alle øremerkede tilskudd skal deles ut som rammetilskudd, og det er ikke vurdert konsekvenser av endringen. Bondelaget ber primært om at ordningen opprettholdes, og i hvert fall at den videreføres til konsekvensene av en endring er utredet.