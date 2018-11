Frykt for pølser med pestsmitte i Kina

De smittede pølsene ble funnet i en container på et skip som seilte mellom den kinesiske Fujian-provins og Kinmen Islands, skriver Landbrugsavisen i Danmark.

Kinmen er en øygruppe med 15 øyer som ligger utenfor kysten av den kinesiske provins Fujian, ovenfor havnebyen Xiamen.

Øyene styres av Republikken Kina på Taiwan. Både Kinmen- og Matsu-øyene er deler av fastlandsprovinsen Fujian, og styres politisk fra Taiwan.

Ifølge de taiwanesiske myndigheter er pølsene produsert av WH Group. Selskapet er størst på svineprodusjon i hele verden.

Kjøtt med smitte i omløp

Pig Progress mener beskyldningene mot WH Group alvorlige, fordi funnet kan indikere at svin, som er smittet med afrikansk svinepest, stadig sendes til slakteriene og kjøttindustrien.

Ifølge Reuters etterlyser WH Group beviser for at beskyldningene om de smitta pølsene er sanne.

Markedsnytt for grisekjøtt i Danmark melder også om smitte av afrikansk svinepest hos fôrprodusenten Tangrenshen Group.

Selskapet har rapportert om smitte i en sending fôr fra et av anleggene deres.

Høy dødelighet for tamsvin

Afrikansk svinepest forårsakes av et DNA-virus som er det eneste viruset i genus Asfivirus.

Det er kun én serotype, men mer enn 20 genotyper og mange subtyper med sterkt varierende evne til å forårsake sykdom, skriver Veterinærinstituttet.

Viruset smitter kun til dyr av svinefamilien (Suidae). Tamsvin og europeisk villsvin er svært mottakelige for infeksjonen med påfølgende høy dødelighet.

Afrikanske villsvin (vortesvin og busksvin) er mottakelig for smitte, men utvikler ikke sykdom. I Afrika utgjør vortesvin et viktig reservoar for smitte til tamsvin.

65 utbrudd av afrikansk svinepest

Kina har forgjeves kjempet mot utbruddene av afrikansk svinepest i mange måneder.

Ifølge Pig progress, som fortløpende registrerer avtall utbrudd av afrikansk svinepest, er antallet nå kommet opp i på 65. For en uke siden var tallet 59.

Det er ikke første gang WH Group er involvert i et tilfelle med afrikansk svinepest.

Kinas andre utbrud av sjukdommen, som fant sted for et par måneder siden, rammet et slakteri som hører til WH Group.