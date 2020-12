Fruktbonde får 950 000 kroner fra Grofondet

Grofondet lyste i høst ut inntil 1 million kroner i en ekstraordinær tildelingsrunde, eksklusivt rettet mot Gartnerhallens grøntprodusenter.

Blant mange gode søknader ble fire gode finalister plukket ut av Grofondets tildelingsråd.

Den endelige beslutningen var opp til folket, gjennom en åpen avstemming i sosiale medier. Mer enn 2000 personer avga stemme, og resultatet er klart: vinneren er Jarl Olav Rugtveit, skriver Gartnerhallen.

– Lettere å realisere

– Dette er stort. Det betyr utrolig mye, og gjør det mye lettere for oss å realisere prosjektet, sier Jarl Olav Rugtveit.

Prosjektet “Miljørettet bekjempelse av skadeinsekter i frukt og bær” går ut på å teste og få godkjenning for et nytt plantevernmiddel i Norge.

Middelet er 100 prosent biologisk nedbrytbart, og etterlater ingen toksiske komponenter i økosystemet.

– Jeg tror at dette preparatet er fremtiden. Det er allerede i bruk i pære- og morellproduksjon i Sør-Amerika, og nå ser vi frem til å kunne bringe preparatet til det norske markedet. Målet er å ha alt klart til våren 2024. Jeg har stor tro på at vi vil lykkes. Det vil si, vi må lykkes, sier Rugtveit.

– Må tenke framover

– Produsentene mister tilgang til flere og flere kjemiske plantevernmidler i dag. Det kan vi diskutere opp og ned, men hvis vi bønder ikke går framtida i møte vil vi bukke under. Vi kan ikke syte over fortida, vi må tenke framover. Prosjektet må bære frukter, for det er dette jeg lever av. Lykkes vi ikke, må jeg bare finne noe annet å gjøre, sier fruktbonden.

Prosjektet, som et er samarbeidsprosejkt med Bergfald Miljørådgivere, er allerede i gang.

– Hvis alt går som det skal, vil forprosjektet og veien mot godkjenning i Norge ha en total kostnadsramme på cirka 1,5 millioner kroner. Får vi utfordringer med godkjenninga, eller fra etablerte produsenter av plantevernmidler, kan det bli mer krevende, sier Rugtveit.

Grønn vekst og skifte

Leder for Grofondet, Torbjørn Billing, mener at folket har landet på en verdig vinner.

– Behovet for nye og mer miljøvennlige plantevernmidler er stort, og Rugtveits prosjekt svarer til fulle på Grofondets formål om å bidra til grønn vekst innenfor den norske frukt- og grøntsektoren, og til det grønne skiftet. Vi gleder oss over å kunne gi Jarl Olav en førjulsgave på 950 000 kroner, sier Billing.