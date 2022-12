Frederiksen vil at dansker skal jobbe mer

Sosialdemokraten Frederiksen presenterte den nye regjeringsplattformen sammen med partilederkollegene Jakob Ellemann-Jensen (Venstre) og Lars Løkke Rasmussen (Moderaterne) onsdag.

Hun gjentok at de tre partiene er et arbeidsfellesskap som satser på et bredere samarbeide på tvers av sentrum enn det danskene er vant til. Hun minnet også om at det er en uvant situasjon å ha en flertallsregjering i Danmark.

Statsministeren varslet flere endringer, blant annet at flere skal i arbeid, og de skal jobbe mer.

Annonse

– Vi vil fjerne en helligdag, og målet er å øke den strukturelle sysselsettingen med 45 000 personer, sier Frederiksen.

Hun varsler også en rekke reformer. Regjeringen har et mål om å ta ansvar og sikre Danmarks fremtid.

Blant endringene hun varslet er en flyavgift og en CO2-avgift for landbruket. Målet er at Danmark skal være klimanøytralt innen 2045.

Regjeringen vil også fremskynde økningen av forsvarsbudsjettet. Nato-måletom å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar og sikkerhet skal nås fra 2030, sier Frederiksen.