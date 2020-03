Forventer langt dyrere mat

Den norske krona har vært svak over tid, men torsdag fikk den seg en historisk nesestyver. Årsaken er at valutamarkedet er i full panikk som følge av den globale koronapandemien.

– Rammer all import

På grunn av det bratte fallet, blir også prisøkningen av varer bratt.

– Det gjelder alt vi kjøper i utlandet. Alt vi kjøper fra rødvin og ferier til biler og sko vil øke svært mye i pris, sier professor Ragnar Torvik ved NTNUs institutt for samfunnsøkonomi til Dine Penger Forbruker torsdag.

Matvarebransjen kan bli hardt rammet. Coop forventer å se kraftige prisøkninger på særlig frukt og grønt-varer, som står for om lag 10 prosent av salget hos Coops butikker.

– Vi går i minus om ikke ikke vi gjør noe med prisene, uttaler Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til E24.

Norske forbrukere må regne med høyere priser på importvarer i matbutikkene, og det forventes å bli vanskelig både for dem som importerer og eksporterer varer. Også eksporten rammes, siden også utlandet går på en stor økonomisk smell.

Ifølge Coop, har kronekollapsen allerede gitt 30 prosent dyrere importvarer den siste måneden - og 10 prosent bare natt til torsdag.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, påpeker på sin side at det er for tidlig å si noe om hvordan kronekollapsen påvirker prisene på importerte varer. Men hun understreker overfor E24 at dersom prisene går opp fra leverandør, vil prisene nødvendigvis også øke i butikk.

Trygge butikker med hensyn til smittevern, og nok varer i butikk, er imidlertid det viktigste for Norgesgruppen nå, poengterer hun.