Forskere ut mot WHOs fettråd

I fjor høst presenterte Verdens helseorganisasjon (WHO) nye kostholdsråd til verdens befolkning. Hva fett angår, var anbefalingene:

* Reduser det totale innholdet av fett i kosten til under 30 prosent av kaloriinnholdet.

* Reduser innholdet av mettet fett til under 10 prosent av kaloriinntaket.

Disse rådene kan potensielt sett nå ut til milliarder av mennesker.

Ikke ett fett

Men en sammensatt gruppe bestående av forskere fra flere land, kritiserer nå WHOs rapport. Gruppen mener WHOs konklusjon er dårlig begrunnet, skriver forskning.no.

Forskerne trekker ikke minst fram at helseeffektene vil variere mye etter hvilken fettype det er snakk om, samt hvilke matvarer stoffene sitter i.

Forskerne tar blant annet egg i forsvar. Gruppa påpeker at det generelt er lite forskning som tyder på at egg er helseskadelig, selv om en rapport nylig antydet at mennesker som spiste mye egg hadde litt høyere ririsko for hjertesykdom.

Konsekvensen av å følge WHOs kostholdsråd, kan ifølge forskerne blant annet være at folk uten grunn vil kutte ut næringsrike matvarer. Videre påpeker de at det er et usikkert forhold mellom fett i kosten, og livsstilssykdommer.