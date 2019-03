Forskere ber jegere kutte blyammunisjon

Norske jegere sprer 220 000 kilo blyhagl i naturen hvert år. Det skriver seks forskere i siste nummer av Norsk Veterinærtidsskrift.

I 2017, to år etter at at forbudet mot blyammunisjon ble opphevet, hadde 88 prosent av rypejegerne gått tilbake til blyhagl.

Forskerne Jon M. Arnemo, Høgskolen i Innlandet, Oddgeir Andersen, NINA, Sigbjørn Stokke, NINA, Stein R. Moe, NMBU, Nils E. Søli, NMBU Veterinærhøgskolen og Knut Madsien Veterinærinstituttet, mener det er en vinn-vinn-situasjon om norske jegere skifter til blyfri ammunisjon.

Annonse

– Det vil bli det perfekte eksemplet på at man gjennomfører konseptet en helse for mennesker, dyr og miljø i praksis, skriver de seks forskerne i artikkelen.

36 000 dødelige doser for ørn

Sigbjørn Stokke med flere fant at 94 prosent av norske elgjegere brukte blyholdige kuler. Kuler med blykjerne fragmenterer i anslaget og fragmentene kan spres i en radius på opptil 45 cm fra sårkanalen

De slår fast at blyet i innvollene som norske storviltjegere legger igjen i naturen hvert år, representerer 36 000 dødelige doser for ørn. I tillegg kommer bly i påskutte dyr som ikke gjenfinnes.

De seks forskerne mener norske jegere frivillig kan sette en standard for miljøansvar og være i forkant av prosessen med strengere restiksjoner.