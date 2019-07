Forsker: – Det brenner for lite

For ganske nøyaktig ett år siden, ble det meldt om ekstrem skogbrannfare på Sør- og Østlandet. Årsaken var vedvarende høye temperaturer og tilnærmet null nedbør. Bare på én ukedag midt i juli, ble det meldt om over 100 større eller mindre branner. Ifølge Aftenposten, var det minst 118 skogbranner – på den ene dagen. Også i våre naboland brant det kraftig. Årets sommer har ikke vært av samme kaliber.

I løpet av det året som har gått, har imidlertid naturen hentet seg inn igjen, påpeker forsker.

– Skogbranner er naturens egen måte å forynge skogen. En hel rekke arter trenger brann for å etablere og fornye seg. En lang liste arter har også fordeler av det. Sånn sett, kan du si at det brenner for lite i dag, sier skogforsker Ken Olaf Storaunet til NRK Telemark.

Han påpeker at skogbrann, for naturens del, er å anse som et slags «elektrosjokk» for nytt liv. Storaunet mener brann derfor bare er sunt for naturen.

Brannsjef i Skien, Ove Stokkeland, gir forskeren rett – til en viss grad. Skogen har godt av å brenne ned av og til, men brannene må ikke gå ut over bebyggelse, poengterer han.

Og:

– Når det brenner så intenst og hardt at selve jordsmonnet brenner opp, er det verre for vegetasjonen å ta seg opp igjen. Da er på en måte næringsgrunnlaget borte, sier brannsjefen til NRK Telemark.