– Fornuften er skeptisk. Hjertet sier «Gønn på»

Løsdriftskravet * I 2004 vedtok Stortinget at storfe i Norge skal oppstalles i løsdrift innen 2014. Dette kravet er siden blitt utsatt; først til 2024 og deretter til 1. januar 2034. Kravet gjelder fjøs som er bygd før 22. april 2004. * Underveis har det kommet krav om kalvingsbinger og utvidet beitetid innen 1. januar 2024. Også dette gjelder for fjøs bygd før 22. april 2004 og som har vært i sammenhengende bruk siden da. * En Nibio-rapport (2021) anslo et investeringsbehov på 18–23 milliarder fram mot 2034. Kostnadene per kuplass i nybygde fjøs ble beregnet til å være fra vel 200 000 til nær 400 000 kroner. Tine mener det må tas høyde for økte kostnader etter dette.

Dagny Irene Knutson stortrives som melkebonde med 20 melkende kyr i Grimstad. Samtidig står hun nå ved et krevende veiskille: Ønsker hun å investere i løsdriftsfjøs, og i så fall: Hvordan skal hun få det til å bli regningssvarende?

Løsdriftskravet inntrer om snaut 11 år, og kalvingsbingekravet allerede 1. januar 2024. Bonden har ikke konkludert.

– Det er et veldig vanskelig valg. Jeg tenker at flere små bruk er bedre enn få og store, i hvert fall der jeg holder til. Men det er veldig mange utfordringer nå. Folk spiser mindre kjøtt og drikker mindre melk, og alt er blitt ekstremt mye dyrere. Fornuften min er skeptisk, mens hjertet sier: «Ja, gønn på», sier Knutson til Bondebladet.

HMS-bevisst bonde

Knutson ser en stor utfordring med å få innrettet seg også etter kalvingsbingekravet, men satser på at det skal gå. Hun er opptatt av sikkerhetsaspektet:

– Jeg setter menneskelig HMS veldig høyt. Til alle som driver med dyr, sier jeg: «Tenk på deg selv først, og vær forsiktig». Det er dyr vi har med å gjøre. Uansett hvor snille de er, så er de dyr. Man vet ikke helt hvordan de vil oppføre seg når de skal skilles. Men jeg tar sikte på å få oppfylt dette kravet til 1. januar 2024. Da vil jeg måtte bygge ut litt, eller rigge litt til i en av bingene, utdyper melkebonden.

Knutson forteller om hvor godt hun trives som melkebonde. Hvor viktig det er for henne å selv skape noe og utnytte naturen. Å ha kyr som kan spise grønt gras. Å produsere melk og kjøtt.

– Alt dette er meningsfullt. Folk kan ikke leve av å klippe hverandre og drikke kaffe. Da blir det ikke skapt noe, poengterer hun.

Båsfjøset er fra begynnelsen av 70-tallet. På midten av 90-tallet bygde faren på et bingeoksefjøs, og det er der smådyra går. Selv om fjøset er gammelt, har de evnet å levere godt. Melkekvoten er på 130 000 liter, og bonden leverer i snitt 15 okser årlig.

– Trengs penger

Knutson har ikke snakket med rådgivere ennå, men for hennes del er det i hvert fall ikke aktuelt å utvide driften. Regjeringa har da også gjort det klart at melkebrukene med opptil 30 kyr skal prioriteres.

– Det er positivt at man vil ta vare på de mindre gårdsbrukene, og at de blir prioritert. Men det er mye penger i sving. Det trengs penger også om man skal ha et fjøs til 30 kyr, men det er positivt at man i hvert fall ikke må bygge løsdriftsfjøs for opp til 50–60 kyr, sier hun.

I statsbudsjettet for 2022 satte regjeringa av 200 millioner ekstra til å realisere kravet for små og mellomstore bruk. Dette ble også vedtatt av Stortinget. I fjorårets oppgjør ble totalrammen for 2023 økt med 271 millioner til 1,1 milliarder. I regjeringas proposisjon heter det:

«Innanfor ordninga skal små- og mellomstore bruk prioriterast ved tildeling av støtte, og innan mjølkeproduksjon skal særleg fjøs med inntil 30 kyr prioriterast. Samla sett er dette viktige grep som er gjort for å bidra til å realisere ei berekraftig omstilling innanfor små- og mellomstore bruk fram mot 2034 når lausdriftskravet trer i kraft».

Knutson tror overgangen blir veldig utfordrende:

– Her i Agder er det mange båsfjøs. Mange er i min situasjon, og har gamle fjøs. Når kravene rykker stadig nærmere i tid, må bonden ta et valg. Og det er absolutt et vanskelig valg å ta. Mange vil nok finne noe annet å gjøre, men det er positivt at myndighetene nå har lagt mer til rette.