Forbud mot fuglejakt i 15 kommuner i Rogaland

Dette gjelder Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå, skriver Mattilsynet.

– Det er påvist smitte av fugleinfluensa på ville fugler i dette området, hvor det også er stortetthet av fjørfe og andre fugler i fangenskap. Spredning av virus i dette området vil øke smittefaren for alle fugler i fangenskap. Mange fugler i fangenskap kan bli syke og dø, som igjen kan skape store utfordringer for produksjon av egg og slaktekylling/fjørfekjøtt, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet.

Vil vare ut året

Ender, gjess, svaner, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet uten at de viser tydelige symptomer på det.

– Vi forstår at dette er dårlige nyheter for fuglejegere i området som hadde gledet seg til selvskutt middag fremover, men vi håper på forståelse for at det er et nødvendig tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa. Jaktforbudet skal oppheves så snart som det er smittefaglig forsvarlig. Vi regner med at det vil vare ut året, sier Tronerud.

I risiko- og observasjonssonen i Rogaland er det er også restriksjoner på transport av skutt fuglevilt.

Trygt å spise kjøtt fra fuglevilt

Mattilsynet minner om at er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av ville fugler.

– Når du i forbindelse med jakt håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp, eller du kan komme i kontakt med smitte fra dyrets svelg, innvoller og tarminnhold, sier Tronerud.

Fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N1 via kjøtt fra fugl. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt.

Mattilsynet anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt. Dette er en forhåndsregel som beskytter mot flere smittsomme sykdommer som fugler kan være bærere av.