Flere unge velger landbruks- og matutdanning

Til sammen har nær 10 000 søkt seg til utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag. På Vg1 Naturbruk har økningen vært på ni prosent sammenlignet med i fjor, og innen Restaurant- og matfag har det vært en klar økning av søkere til læreplass innen industriell matproduksjon og bakerfaget.

– Det er gledelig å se så mange søke seg til Naturbruk. Landbruket er i stadig utvikling, og vi vil trenge flere unge med kompetanse innen agronomi og teknologi. Særlig med tanke på behovet for økt selvforsyning, et mer klimatilpasset landbruk, og at sektoren er viktig for det grønne skiftet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Les også: Ostenæringa jublar over utdanning i handverksysting

Annonse

De siste åra har interessen for utdanningsprogrammet Naturbruk, og de mange programfagene innenfor det, vært økende. I år har over 5 500 ungdommer søkt seg til Naturbruk. Økningen har vært størst på Naturbruk Vg1, med 210 flere søkere enn i fjor. Søkertallene til Landbruk Vg3 holder seg stabilt på rundt 100 søkere.

Over 4 000 ungdommer har søkt seg til programfagene innen Restaurant- og matfag. For Restaurant- og matfag Vg1 holder søkertallene seg stabilt sammenlignet med i fjor.

For første gang siden 2015, er det noen flere jenter enn gutter som har søkt. Antall elever som søker seg til Kokk- og servitør på Vg2 har gått ned, men antall søkere som kokkelærling (Vg3), holder seg stabilt. I år ser man en klar økning i antall søkere til læreplass innen Industriell matproduksjon og bakerfaget, med henholdsvis 64 og 34 prosent.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å gjennomgå og forbedre landbruksutdanningene på alle nivå. Som ett grep, ble det høsten 2021 startet en rekrutteringskampanje for å få flere til å søke Restaurant- og matfag. Kampanjen, som blant annet er finansiert av Landbruks- og matdepartementet, har som mål å skape engasjement og interesse for de spennende og varierte jobbmulighetene i mat- og måltidsbransjen.