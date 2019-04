Flere meldepliktige resistensbakterier

Veterinærer og laboratorier får en viktigere rolle i overvåkingen av antibiotikaresistens. Fra 1. juni 2019 blir MRSA og flere andre typer antibiotikaresistente bakterier meldepliktige.

De ulike resistensformene er ennå ikke lagt inn i diagnosekodene i VetReg. Funn meldes til resistens@mattilsynet.no. Meldingen skal inneholde:

* Navn, adresse og kontaktinfo på veterinær som har tatt prøven.

* Navn, adresse og kontaktinfo på laboratoriet som har undersøkt prøven.

– Norge har svært lite antibiotikaresistens sammenlignet med de fleste andre land. Slik vil vi fortsatt ha det. For å klare dette, trenger vi oversikt over og kunnskap om resistente bakterier. Først når vi har det, kan vi sette i gang tiltak som hindrer at forekomst av antibiotikaresistens i Norge øker. Derfor er styrket overvåkning og kunnskapsutvikling viktige tiltak i regjeringens strategi mot antibiotikaresistens», skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Laboratorier og dyrehelsepersonell får nå plikt til å varsle Mattilsynet umiddelbart hvis de påviser LA-MRSA hos storfe, småfe og svin. LA-MRSA regnes som en B-sykdom på disse dyreartene. Les mer om LA-MRSA på mattilsynet.no.

I tillegg skal laboratorier og veterinærer melde fra om en rekke følgende resistensformer. Se Mattilsynets oversikt her.