Flere kyr under koronaen

1. mars 2021 søkte i alt 26 100 produsenter om produksjonstilskudd. Det er om lag 100 færre enn året før. Men antall melkekyr og ammekyr har økt under koronaen, vier nye tall fra SSB. Til grunn for utviklingen, ligger økt etterpørsel etter både melk og kjøtt under koronapandemien.

* Fra 2020 til 2021 økte antallet melkekyr med 2,6 prosent til 213 190.

* I samme periode økte det samlede antall storfe med 7 200, til 883 900.

* Antall ammekyr økte med 6 610, til 104 831 i 2021.

For storfe og gris, er det økte behovet for kjøtt forsøkt dekket gjennom lengre framfôringstider.

Foreløpige tall fra statistikken "Husdyrhald", 2020-2021, viser en nedgang i antall søkere på produksjonstilskudd for alle husdyrslag med unntak av ammeku.

Drøyt 5 900 jordbruksbedrifter hadde ammekyr, hvilket er 200 flere enn året før. 6 900 jordbruksbedrifter hadde melkekyr - knapt 300 færre enn ett år tidligere. For de andre dyreslagene, var det en svak nedgang i antallet søkere.

Færre alssvin

Antall alssvin gikk ned med knapt 3 prosent til 75 200, fra 2020 til 2021. I alt var det drøyt 900 jordbruksbedrifter som hadde alssvin i 2021, knapt tre prosent færre enn året før.

Antall melkegeiter endret seg lite fra 2020 til 2021, og var 36 000 i 2021. Antall sau over ett år, per 1. mars, var 948 200. Det er 700 flere enn året før. I alt 13 500 jordbruksbedrifter hadde voksne sauer per 1. mars, om lag samme tal som året før.