FK Rogaland Agder fikk 89 millioner i 2018-resultat

Felleskjøpet Rogaland Agder hadde en omsetning på 3,2 milliarder og et resultat før skatt på 89,1 millioner.

Bedriften har i løpet av året investert 267 millioner kroner i ny kraftfôrfabrikk. FKRA betjener 20 prosent av det norske kraftfôrmarkedet.

Den nye fabrikken har moderne teknologi og har fått redusert energiforbruket med 9 GWH, noe som tilsvarer strømforbruket til 600 privatboliger

God økning for Fish4Dogs

Morselskapet har levert noe bedre resultater enn forrige år. Det skyldes god drift, skriver FKRA.

Annonse

Datterselskapet Fish4Dogs, som driver salg av fôr til hund og katt, har en salgsøkning på 8,2 prosent fra året før.

Det er investert betydelig over drift i nye markeder i året som har gått. Det største enkeltmarkedet er Kina, som står for over 40 prosent av omsetningen.

Datterselskapet AM Nutrition har en vekst i salget av fraksjonerte produkter fra erter på 21,5 prosent.

Produktene er protein, stivelse og fiber. Selskapet har siste år også investert i produktutvikling for å møte markedet for humant konsum.

Styret innstiller på 27 mill. kroner i kjøpsutbytte til medlemmer. Det tilsvarer 1,5 prosent kjøpt av bonusberettige varegrupper.