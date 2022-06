FK pressa 15 000 storsekker i Østfold

I juni har Felleskjøpet Agri (FK Agri) invitert bønder i tidligere Østfold fylke til å levere tomme storsekker på sju forskjellige avdelinger i distriktet.

Pilotprosjektet er neste steg i en stor satsing på gjenvinning av forskjellige typer landbruksplast, skriver FK Agri i en pressemelding.

Mobil plastpresse

FK har fraktet en mobil plastpresse rundt om på forskjellige lokasjoner, og bøndene har levert tomme storsekker kostnadsfritt til gjenvinning.

Fikk inn dobbelt så mye

Sist torsdag hadde innsamlingen kommet til siste dag. Hagen er svært fornøyd når han ser på den foreløpige oppsummeringen.

– Innsamlingen av storsekker har gått over all forventning. Vi har pressa ganske nøyaktig 15.000 storsekker i løpet av disse dagene. I forkant hadde jeg satt et mål at vi skulle være fornøyd om vi fikk inn 7-8000 sekker. Da vi lanserte prosjektet var vi muligens ambisiøse med å si at vi ville støvsuge Østfold for storsekker. Nå tror jeg vi ikke er så langt unna å ha klart det, sier prosjektlederen.

Storsekkene fra bøndene i Østfold fraktes til selskapet Quantafuel i Kristiansand. Her rives sekkene og omgjøres til plastgranulat, som i neste faser danner grunnlag for nye produkter i hardplast.

– Kvaliteten på materialet i storsekkene er allerede analysert og viser at denne råvaren egner seg godt for produksjon av hardplastprodukter. Se ikke bort fra at det snart kan dukke opp produkter hos Felleskjøpet som er produsert av gjenvunnet storsekk, sier Hans Kristian Hagen.

Nå skal pilotprosjektet i Østfold gjennomgås og evalueres, forhåpentlig med resultat at det allerede fra neste år skal samles inn storsekker fra et enda større område av Norge.

– Vi håper selvsagt å kunne gjøre dette i hele Norge. Vi må bare finne formen og organiseringen av en innsamling. Jeg tror dette prosjektet blir større allerede fra neste år. Innsamling av storsekker til gjenvinning er virkelig et vinn-vinn-prosjekt, både for bonden, landbruket som helhet – og ikke minst for miljøet, sier prosjektlederen.