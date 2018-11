Ferdigbriller kan være miljøbombe

Hvert år importeres mer enn 300 tonn ferdigbriller til Norge, viser tall fra SSB. De fleste av disse havner på avveie, mener optikerbransjen.

På spørsmål om hvor de gjorde av den siste ferdigbrillen sin, svarer 18 prosent at de kildesorterte eller kastet den i restavfallet da den ikke skulle brukes lenger. Resten har dem ett eller annet sted hjemme, har mistet dem eller husker ikke.

Det viser en spørreundersøkelse YouGov har gjort for optikerbransjen.

– Jeg er bekymret over at vi ikke har kontroll på fire av fem ferdigbriller. Det betyr at de havner et sted de ikke skal være. Dette kan være et hittil ukjent søppelproblem, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Optikerforbundet i en pressemelding.

Innfatning i plast

Naturvernforbundet mener det er svært uheldig om ferdigbriller ikke kastes på riktig måte.

– Ferdigbriller på avveie kan utgjøre en stor trussel for naturen og dyrelivet. Innfatningen til de fleste briller er lagd av plast, som trenger svært lang tid for å brytes ned. Prosessen kan ta flere hundre år, før det blir til mikroplast og senere nanoplast. I mellomtiden lekker det også potensielle miljøgifter, sier Martin Brandtzæg, leder for Naturvernforbundets forbruksarbeid.

I tillegg kan brilleglasset utgjøre en stor trussel for dyr og mennesker dersom det blir knust og får skarpe kanter. Sterke plussbriller kan forårsake brann dersom de ligger i sola.

– Ferdigbriller bør behandles som alt annet avfall når de ikke lenger skal være i bruk. Gi brillen videre eller resirkuler materialet om de ikke kan gjenbrukes. Vi synes at de som selger disse også bør ta dem imot i retur, sier Brandtzæg.

Mye bruk og kast

Mange optikere tar imot brukte briller og resirkulerer via humanitære prosjekter. Dette gjelder i liten grad ferdigbrillene.

– Disse ødelegges lett og er dermed er ubrukelige til gjenbruk som synshjelpemiddel. De kjøpes for å bli søppel, sier Hans Torvald Haugo.

Ferdigbriller er billigere i Norge enn i en del andre europeiske land.

– Dette øker bruk og kast-mentaliteten. Det betyr gjerne ikke så mye for den enkelte hvor brillene havner, fordi det er snakk om et lite økonomisk utlegg, sier Haugo.