Feirer ti år som utvalgt kulturlandskap

Tilbake i 2009 ble grenda Nordherad i Vågå, nord i Gudbrandsdalen, ett av de den gang 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i Norge. Denne helga, 14.-15. september, skal ti år med stor tiltakslyst feires i det restaurerte rydningsbruket Flåten. Det melder Fylkesmannen i Innlandet på sine hjemmesider.

Men utviklingsarbeidet har en enda lengre historie. Det er 20 år siden starten på "Områdetiltak i Nordherad", som etter hvert ble Nordheradsprosjektet. Fylkesmannen har forvaltet årlige midler til tiltak i grenda fra et "spleiselag" mellom jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementet.

I dag er det 45 utvalgte kulturlandskap i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom mange generasjoner.

Arbeidet i områdene er tuftet på frivillig samarbeid mellom grunneiere/drivere og styresmaktene.

Under helgas markering på Flåten, er det duket for blant annet musikalske bidrag, og hilsninger fra en nyvalgt ordfører og representanter for Fylkesmannen og fylkeskonservator. Videre vil Jo Kåre Bakke fortelle om familiene som bygde opp og bodde på Flåten og andre bruk nordmed Landom.