Farger kornsiloen rosa

Slik markerer Felleskjøpet lokalt sin støtte til Kreftforeningen og Brystkreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon, skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

– Dette er egentlig noe vi burde gjort for lenge siden, og det er en stor glede å delta. Da vi fikk henvendelsen fra Brystkreftforeningen tenkte jeg umiddelbart at dette skal vi gjøre. Det koster ikke mye, men signaleffekten ser vi alle, sier fabrikksjef Arild Thomassen ved Felleskjøpet Agri i Steinkjer.

Symbolhandling

I løpet av oktober farges Norge rosa for å sette fokus på kampen mot brystkreft. Bedrifter, kulturhus, foreninger og private hjem engasjerer seg i Rosa sløyfe-aksjonen.

Sissel Kyrkjeeide er lokallagsleder for Brystkreftforeningen i Steinkjer.

– Kornsiloene i Steinkjer er et landemerke i lokalmiljøet. Dette er blitt et flott bidrag til Rosa sløyfe-aksjonen, og en symbolhandling som betyr mye for mange, sier Kyrkjeeide.

Felleskjøpet har tidligere vist sin støtte kampen mot brystkreft og prostatakreft ved å levere rundballeplast i rosa og blått. I 2016 var det 200.000 rosa rundballer på norske jorder og kampanjen dro inn 300.000 kroner til Brystkreftforeningen. Senere år har plasten hatt andre farger og gått til inntekt for Prostatakreftforeningen og Barnekreftforeningen. Farget rundballeplast har samlet inn over 1 million kroner til kreftsaken.

Blir blå i november

Fabrikksjef Arild Thomassen har allerede det blå filteret klart til lyskasterne i Steinkjer.

– I november skal kornsiloene skinne i blå farge for å markere fokuset på prostatakreft, sier Thomassen.

Rosa sløyfe har sitt opphav i USA der amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til brystkreftforskning. Siden den gang har organisasjoner, bedrifter og privatpersoner viet oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen.