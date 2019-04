Europris og Iceland skal samarbeide

Det er i første omgang et prøvesamarbeid i de to største butikkene til Europris.

– Mange lurer på når vi kommer til deres region. Med dette samarbeidet når vi flere deler av landet mye raskere enn ved å etablere egne butikker. Det er veldig bra, sier Geir Olav Opheim, administrerende direktør i Iceland, til Nettavisen,

Iceland har tidligere inngått et tilsvarende prøvesamarbeid med Circle K, også dette gjennom to butikker.

Opheim sier at det er snakk om over 60 produkter som får plass i butikken i første omgang. Varene hos Europris vil inkludere bestselgere som pizza, dessert og ferdigmat. Europris-direktør Jon Boye Borgersen understreker på sin side at de håper samarbeid kan gi dem et løft på frossenvarer der de har det.

– Vi har hatt frossenvarer før, men vi har ikke hatt et konsept bak det. Nå får et innhold som er mer tidsriktig og slik kundene vil da. Lykkes vi med det vil vi utvider til de andre store butikker som har frysedisker i dag, sier Borgersen til Nettavisen.