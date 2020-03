– Endringen gjelder ikke for veldig mange

Den nye endringen i utlendingsforskriften skal legge til rette for at sesongarbeidere som allerede er i Norge under pandemien kan få fornyet oppholdstillatelse.

De kan da oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Men de aller færreste sesongarbeidere i grøntnæringa er i dag i Norge.

Begrenset nedslagsfelt

– Endringen er fin for dem som er her, og som Norge nå slipper å hive ut. Men endringen gjelder ikke for så veldig mange, sier jordbærprodusent og fylkesleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.

Selv har han benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft i 30 år. Han har 55 utenlandske arbeidere på gården, hvorav halvparten er fra Ukraina. De resterende er fra Vietnam, India og Polen. Ingen av dem befinner seg i Norge, slik situasjonen nå er. Men de har et ønske om det, påpeker han.

Müller mener de kunne ha fått innpass i Norge, og hatt karantene på gården. Men åpner regelverket for dét? Ja, mener fylkeslederen.

– Det er anledning til å bryte bestemmelsene om man tilhører en samfunnskritisk sektor. Her må det gjøres en skjønnsmessig vurdering. Men folk må være forsiktige, og kommunelegene har påpekt at man ikke må samle grupper, sier han.

Produsenten påpeker at bare det å ha gjestearbeidere i karantene under sesongen, vil kunne påføre grøntprodusenter store økonomiske tap.

– Må så og plante

Overfor landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), har Müller luftet at næringa kanskje bør sette på produksjonsbremsen i år. Men dét ønsker ikke statsråden.

Regjeringen har bedt bønder om å gjennomføre våronna som om dette var et normalår, meldte Stavanger Aftenblad sist uke.

– Jeg har tatt opp med Bollestad at vi kanskje skal la være å dyrke jordbær i år. Men hun har sagt at bønder bare må så og plante, og så rydde opp etterpå, forteller han.

Usikker på norske

Müller ønsker også å bruke noen norske arbeidere i sesong, men mener han måtte hatt 100 norske arbeidere for å gjøre den samme jobben.

Fylkeslederen viser til at det i Vestfold i hvert fall er en viss interesse blant permitterte norske arbeidtagere til å gå inn i næringa.

– En del av dem sier at de ønsker det, og det knyttes kontakter. Det er veldig bra. Men de permitterte må møte opp på jobb så snart bedriftene er i gang igjen. Hva om de er det til høsten? Vi må ha en ”backup”, sier Müller, som har 100 mål med jordbær.

Müller mener det trengs et eller annet sikkerhetsnett, for at grøntprodusentene skal tørre å dra i gang sesongen som normalt. Han ber i praksis staten ta regninga om produsentene skulle gå på en økonomisk smell denne sesongen. Hvis ikke, blir det en kjempestor risiko for bonden, påpeker Müller.