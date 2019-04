Eli Reistad blir ny direktør i Norske Felleskjøp

Eli Reistad kommer fra stillingen som organisasjonssjef i Tine SA, og hun har hatt en rekke betydelige verv innen landbrukssektoren, blant annet representerte hun landbruket i Markedsbalanseringsutvalget som så på markedsordningene, skriver Norske Felleskjøp i en pressemelding.

– Vi er godt fornøyd med at Eli Reistad blir ny administrerende direktør i Norske Felleskjøp. Vi hadde mange gode kandidater til vurdering, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Norske Felleskjøp.

– Eli Reistad har et stort engasjement for norsk landbruk, og vi har tro på at hun vil styrke Norske Felleskjøp som et ledende kompetansemiljø innen kornsektoren og bidra til at kornprodusenter i Norge får gode rammebetingelser og godt omdømme, sier Jødahl Skuterud.

Norske Felleskjøp SA har ansvaret for markedsregulering i kornsektoren og næringspolitiske spørsmål knyttet til korn og kraftfôrpolitikken. Norske Felleskjøp er eid av Felleskjøpet Agri som har 44 000 medlemmer og 15,5 milliarder i omsetning.

– Dette er en veldig spennende lederjobb i en viktig del av verdikjeden i norsk landbruk. Jeg gleder meg til å starte i jobben og til å samarbeide med ansatte, styret og andre aktører, sier Eli Reistad.

Eli Reistad er gift og bosatt i Sigdal, hvor hun og ektefellen driver med kornproduksjon. Eli Reistad er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøyskole i 1995.