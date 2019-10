Dette vil Senterpartiet med pelsdyrbøndene

Landbruksministeren prøver å forsvare den elendige kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene departementet har hatt på høring. Statsråd Bollestad velger å gjøre det med å gå på å kreve svar fra Senterpartiet. Angrep er åpenbart det beste forsvar.

Senterpartiet vil for det første ikke avvikle pelsdyrnæringen. Vi er mot å innføre næringsforbud i Norge. Vi ønsker ikke å flytte verdiskaping og arbeidsplasser ut av landet. Senterpartiet sitt ønske er å utvikle pelsdyrnæringen i Norge. Da ville staten tjent penger på næringen og det hadde ikke vært bruk for erstatningsordningen.

Jeg er fullt ut klar over at KrF og Bollestad personlig i utgangspunktet ikke ønsker å avvikle pelsdyrnæringen, men har akseptert nedleggingen. Først ved å støtte H/FrP/V-regjeringen og senere ved å gå inn i regjeringa. Når statsråden og regjeringa nå står hardt på nedlegging, er Sp opptatt av å sikre de som rammes full erstatning.

Statsråd Bollestad krever svar på hva vi mener med «full erstatning». Dette er et kjent begrep og jeg tror de aller fleste vil forstå hva «full erstatning» betyr. Det betyr noe så enkelt at de som rammes av politikken ikke skal sitte igjen med regningen. Det økonomiske tapet skal dekkes.

Det finnes flere måter å beregne dette på. Både ved «ekspropriasjonsrettslige prinsipper» eller ved bruk av «erstatningsrettslige prinsipper». Dette er enkel og kjent juss. Vi kan for eksempel tenke at en pelsdyrgård måtte avvikle på grunn av bygging av en flyplass. Da hadde bonden fått dekket sitt økonomiske tap. Det hadde ikke endt med økonomisk ruin.

Det som er nytt er prinsippet som regjeringen har lagt til grunn med å ta utgangspunkt i bokført verdi. Innlegget til Statsråd Bollestad viser tydelig at hun fortsatt ikke forstår hvor feil dette er. «Alle» forstår at bokført verdi og markedsverdi er to helt forskjellige ting.

Da vi behandlet saken om nedlegging av pelsdyr i vår ba flere av opposisjonspartiene om bistand fra departementet til å konkretisere erstatningsmodeller. Det er tradisjon for at departementet bistår Stortinget med denne typen vurderinger og utredninger. Departementet motsatte seg å bistå Stortinget.

Sp har nå fremmet et nytt forslag i stortinget om å sikre de som rammes full erstatning. Jeg håper at KrF og de andre regjeringspartiene vil støtte pelsdyrbøndene i denne runden.

Forslaget som har vært på høring vil føre til økonomisk ruin for mange familier rundt om i landet. Folk vil tape verdier bygd opp gjennom generasjoner og mange vil sitte igjen med millioner i gjeld. Det er ikke nok med en liten forbedring av ordningen. Det trengs en erstatningsordning som gjør at det er staten og ikke bøndene som betaler prisen for at Venstre skal sitte i regjering.

Pelsdyrbøndene er ekte mennesker med ekte familier. Da må vi behandle de som det, og ikke prøve å løpe fra ansvaret gjennom retorikk og taktikk slik regjeringen prøver på.

Sp skal stå i denne kampen, og vi vil holde statsråden ansvarlig samme hva hun privat måtte mene om saken. Det er slikt vårt system er og det er frivillig å være statsråd.