–Dette er bare starten på angrep

Linda Sunde har intervjuet Halvor Braa.

Grønn Ungdom ønsker å avvikle kyllingproduksjonen i Norge. De har fått med seg moderpartiet MDG på at kyllingindustrien må «reformeres kraftig». Det bekymrer Halvor Braa, eggprodusent fra Byneset i Trøndelag.

– Presset fortsetter mot den norske husdyrproduksjonen. Jeg tror vi bare har sett starten på det som er et angrep som vil omfatte all husdyrproduksjon framover, både to- og firbeinte, sa han fra talerstolen på årsmøtet til Norges Bondelag.

Han trekker fram pelsdyr som eksempel.

– Der klarer et politisk parti med oppslutning som et middels stort sangkor å få gjennomslag for å få lagt ned ei hel næring - og i etterkant har de ikke ryggrad til å få til ordentlig kompensasjon, engang, til de som blir rammet, sier Braa.

Presset

Han trenger imidlertid ikke gå over bekken etter vann, når det gjelder å finne eksempler. Selv har han nylig omstilt seg fra miljøbur til frittgående produksjon.

– Dyrevernalliansen klarer i samarbeid med Rema 1000 å sette i gang ei omstilling av all eggproduksjon over til frittgående, beskriver Braa.

– Jeg tror vi bare har sett starten på det som er et angrep som vil omfatte all husdyrproduksjon framover.

Dermed har ballen ubønnhørlig begynt å rulle.

Annonse

– De andre matvarekjedene blir presset gjennom uthenging og svertekampanjer, og har ikke noe annet valg enn å gå den samme veien. Plutselig står næringa midt oppe i ei ny omstilling, kun få etter at den var omstilt fra de gamle tre­hønersbura. Nå står altså kyllingnæringa for hugg, med et nytt politisk parti som hovedrolleinnehaver, sier han.

Vil ta styringa tilbake

Braa tror ikke det stopper der.

– Jeg tror dette bare er starten på angrep mot norsk husdyrproduksjon. Dyrevernalliansen har nettopp lansert en rapport om dyrevelferd innen flere husdyrproduksjoner i norge. Det bekrefter det jeg sier. De har en klar plan og strategi om å ta for seg hele det norske landbruket, hevder Braa.

Det må landbruket møte, mener han.

– Vi må ta tilbake styringa og utviklinga i landbruket framover. Selvsagt skal vi levere det markedet vil ha. Men det kan ikke være de tre store matvarekjedene, små politiske partier og dyrevernorganisasjoner som legger føringene for oss, der følelser går foran fakta og realitet, sier han.

– Og hva er alternativet? Det kan være import fra land som har langt dårligere fokus på de områdene enn oss, sier Braa.

Må forberede seg nå

Landbruket kan ikke vente og se, mener han.

– Jeg ber innstendig om at Bondelaget sammen med samvirke, andre varemotakere og næringsorganisasjoner i landbruket forbereder seg på dette nå, og ikke i framtida. Én ting er i alle fall sikkert: Vi kan ikke flire det bort og tulle med det. Det er ramme alvor. Vi må slå det i hel med åpenhet i næringa, troverdighet, fakta og folkeopplysing, og sist, men ikke minst, gjennom politisk påvirkning og viktigst av alt: Opplæring av politiske partier, uavhengig av farge.

– Vi må også ha dyrevelferd og kvalitet fremst i pannebrasken sjøl. Framover må vi alle dra i samme retning, sparke ball mot samme mål. Da har jeg tro på at vi skal klare å levere norskprodusert kvalitetsmat til det norske folk. Tilliten til landbruket skal vi klare å øke - men vi må gjøre alt for å bidra, sier Halvor Braa.