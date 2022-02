Det blir ikke ekko av hviskestemme

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Åres jordbruksoppgjør blir en milepæl i en av to mulige retninger for norsk matproduksjon. Det finnes ingen middelvei. Jeg oppfordrer våre organisasjoner til kreativitet for å gi oppmerksomhet til dem som er grunnen til at dere eksisterer og er til. Oppmerksomhet til eiere og medlemmer.

Når Tine legger fram årsresultatet og innkaller til pressekonferanse, så kan dere gjøre det fra et melkebruk i Distrikts-Norge i stedet for å gjøre det på et stilrent podium midt i Oslo. Da slipper dere å henge opp plakater av beitende kyr og verdens fineste melk. Da er dere nær den dere er til for, akkurat der det skjer. Midt i melkeplakaten. Gjerne fra et melkebruk med båsfjøs, skulder ved skulder med brukets eiere, siden det fremdeles er flest av dem og de er mest utsatt. Dere kan gjøre det samme når dere om få dager kommer med innspill om hvor mye målprisen bør øke. Da skjønner alle hvor melka kommer fra.

Nortura kan gjøre det samme fra et sted nær deg, der det skjer. Gjerne fra et gårdsbruk som driver med husdyr i utmark. Skulder ved skulder med brukets eiere, sammen med de andre aktive bøndene som er igjen i bygda. Midt i pinnekjøttplakaten. Da skjønner alle hvor pinnekjøttet kommer fra.

Felleskjøpet kan gjøre det samme på et bruk som driver med korn. Et sted nær deg, der det skjer. Skulder ved skulder med brukets eiere. Midt i brødplakaten. Da skjønner alle hvor kornet kommer fra.

Da blir kanskje også matvarebaronene inspirert til å gjøre det samme. Presentere sine stadig økende gigantoverskudd akkurat der det skjer, midt i matplakaten. Hadde ikke det vært hyggelig da, Reitan, Hagen og Johannson? Da hadde alle skjønt hvor maten i hyllene kom fra. Dere kunne i samme slengen dratt noen refleksjoner rundt hva som er rettferdig pris til bonde. Hvor informativt og oppklarende hadde ikke det vært for både bønder, politikere og forbrukere.

To politiske partier, med ambisjoner om regjeringsmakt, valgte seg kulturlandskap i Hurdal i stedet for asfaltlandskap i Oslo da de smilende kom ut døra med ei felles plattform. Da kan vel også våre to faglag dra til et sted i Distrikts-Norge og presentere sitt felles krav på dine vegne, nær deg, akkurat der det skjer. Midt i matplakaten.

To politiske partier, før de dannet regjering, gjorde hva de kunne for å fortelle oss hva de stod for hver for seg og hvorfor – på forhånd. Da kan vel også Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag legge fram for oss alle, i sin helhet, hva de går inn i forhandlinger med hverandre om. Da kan vi skjønne, i likhet med de to partiene som ble enige om en regjeringsplattform, hvem som vant hva og hvilke kompromisser som ble inngått når et felles krav blir presentert.

I 1940 var vi truet som selvstendig land. På regjeringens vei nordover ble det holdt regjeringskonferanser og statsrådsmøter en rekke steder. I 2022 er vår selvstendige matproduksjon alvorlig truet. Hvorfor skal jordbruksforhandlingene foregå i Oslo? Hvorfor ikke i Distrikts-Norge hvor krisen er? Hva med å legge dem til Balsfjord, hvor en av regjeringskonferansene ble holdt i 1940, eller hvilken som helst annen plass i Distrikts-Norge? Der det skjer, nær deg som bonde og midt i mat- og kulturlandskapsplakaten.

Hver bonde bidrar til 2,4 andre arbeidsplasser. Ansatte i våre bedrifter er godt representert i konsernstyrene og valgt dit av sine fagforeninger. Dere er veldig stille. Siden 2010 glapp det 19 502 slike arbeidsplasser. Bli gjerne med og støtt din arbeidsplass! Hvorfor bruker dere alle bare hviskestemme når det er ingenting å tape? Ingen blir hørselsskadd av et ekko eller flere.