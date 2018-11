Det blir fortsatt tollfritak for grovfôr

Det medfører at auksjonen av kvotene for høy i november utsettes til slutten av januar, skriver Landbruksdirektoratet.

Landbruks- og matdepartementet melder at ytterligere forlengelse av tollfritaket ikke kan påregnes.

Importøren må avklare

Tollfritaket gjelder for følgende varer: Hel halm, tollvarenr. 12.13.0001 og høy, tollvarenr. 12.14.9091.

Viderebehandlet høy eller halm (ikke pelletert), tollvarenr. 12.14.9099.

Importøren må på forhånd avklare med tollvesenet hvilke tollvarenummer importen klassifiseres under, skriver direktoratet.

Utsatt auksjon av kvoter for høy

Auksjon av kvoter for høy blir utsatt. I utgangspunktet skulle disse fordeles på auksjon 21. november 2018. Grunnet tollfritaket, vil denne bli fordelt 30. januar 2019.

Usikkerhet om importbehovet

Ved utgangen av uke 40 er det registrert en import på ca. 60 000 tonn grovfôr i løpet av 2018. Tall fra direktoratet viser at det har vært importert grovfôr gjennom hele høsten, selv om importert mengde har variert mye fra uke til uke.

Situasjonen i det norske markedet er også noe uoversiktlig. Det meldes om ulikt behov for innkjøp av fôr i ulike deler av landet.

Videre er tidspunktet for beiteslipp neste år et usikkerhetsmoment. Det er bakgrunnen for at departementet forlenger de tidligere innvilgende tollnedsettelsene, skriver direktoratet.