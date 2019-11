Den Blinde Ku er konkurs

Produksjonsselskapet Den Blinde Ku slår seg konkurs.

– Vi er veldig fortvilet. Dette er levebrødet vårt og livsverket til min mor det står på, sier Sissel Rosenfeld i det konkursrammede selskapet Den Blinde Ku Snertingdal as, til Dagens Næringsliv.

Avviklinga ble vedtatt på en generalforsamling 1. november, ifølge Gjøviks Blad.

Konkursen kommer sju måneder etter at osteprodusenten Den Blinde Ku Snertingdal flyttet inn i nytt ysteri. Ett år tidligere brant ysteriet i Ås ned.

Men problemene var ikke over. Det viste seg at det nyoppussede lokalet var fullt av muggsopp. Store deler av produksjonen måtte kastes, og det oppsto en konflikt mellom gårdeier og osteprodusenten.

Rosenfeld sier til DN at de vurderer flere produksjonslokaler, og at konkursen ikke får følger for eierskapet til merkevarene.