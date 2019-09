Dårligere kår for danske økobønder

I 2017 lå gjennomsnittlig driftsresultat for danske heltidsbruk som har lagt om til økologisk på snaut 1,10 millioner kroner. I 2018 var snittresultatet nede i 462.000 kroner. Det viser nye tall fra Danmarks Statistik.

Tilbakegangen skyldes særlig lavere priser på økologiske produkter, samt høyere omkostninger i forbindelse med fjorårets tørke, melder danske landbrugsavisen.dk fredag. 2018 er for øvrig det første året siden 2009 med inntjeningsmessig tilbakegang for økobrukene som helhet.

Balansen mellom utbud og etterspørsel er videre blitt presset som følge av en vekst i antall heltidsbruk. Av alle heltidsbruk, utgjør øko-heltidsbrukene i dag 7 prosent i Danmark. For ti år siden var andelen 4,8 prosent.

Imidlertid er det store variasjoner i driftsresultatet mellom de ulike produksjonene i dansk økolandbruk. Best ut kommer en del av de økologiske melkeprodusentene, med et driftsresultat på snaut 2,1 millioner i fjor. Men også for disse heltidsbrukene er resultatet falt siden 2017, selv om nivået var historisk høyt det året.

Ellers sliter både økologiske svine- og planteprodusenter. Mens svineprisene innen konvensjonell produksjon har økt betydelig som følge av det enorme svinepest-utbruddet i Asia, har prisene på økologisk kjøtt fortsatt å falle, melder landbrugsavisen.dk.