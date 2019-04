Danske svinepriser øker fortsatt

Danish Crown hever slaktesvin-noteringen for uke 15 med rekordhøye 70 øre. Dagens pris er 1,50 kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Samtidig er det den største stigningen på 18 år. I mars 2001 steg noteringen nemlig med 80 øre per kilo.

– Markedet for europeisk grisekjøtt har simpelthen eksplodert. Etterspørselen overstiger i dén grad tilbudet, og derfor stiger prisene markant akkurat nå. At det overhodet kan gå så raskt, skyldes blant annet at vi går fra et meget lavt nivå, global salgsdirektør Lars Albertsen i Danish Crown til landbrugsavisen.dk.

I neste uke, stiger noteringen til 10,30 kroner, men det er ikke engang to år siden selskapet hadde en notering på 11,60. Dermed er det i høyere grad stigningens størrelse som er usedvanlig sett med danske øyne, enn det er den prisen selskapet betaler til bøndene, påpeker Albertsen.

Årsaken til veksten er enorm etterspørsel etter svinekjøtt i Kina.

– Dette har fått prisene på svinekjøtt til å stige med rakettfart. Det er fortsatt uklart hvor hardt den kinesiske svineproduksjonen er rammet av afrikansk svinepest, og derfor er det også meget vanskelig å spå om utviklingen i de kommende månedene, påpeker han.

Skulle etterspørselen fra Kina plutselig svekkes markant, kan det gi en reaktsjon i markedet. Men det er ingen stor risiko for det på kort sikt, mener Albertsen.