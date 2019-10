Danmark vil fordoble eget økolandbruk

EU-forhandlingene skal på plass, før regjeringen vil presentere redskapene for å fordoble omfanget av dansk økolandbruk i 2030.

Landbruksminister Mogens Jensen fremlegger til neste år, trolig til våren, regjeringens bud på hvilke verktøy som kan hjelpe økologisk landbruk fram mot en fordobling i 2030 – både med tanke på areal, forbruk og eksport, melder landbrugsavisen.dk.

Det sa statsråden, da han torsdag deltok på Økologisektionens årsmøte på Dalum Landbrugsskole.

Grunnen til at det skal vente til våren, er ifølge landbruksministeren at forhandlingene om EUs landbrukspolitikk i de kommende årene først skal på plass. Landbruksstøtten og kommende grønne "eco-schemes" (miljø- og klimaordninger) er tiltenkt en sentral rolle i utviklingen av økologien.

Jensen forsikret at regjeringens ambisjon om å fastholde Danmarks rolle som økologisk foregangsland ligger helt fast.

Holder øye med Landbrugsstyrelsen

I den etterfølgende debatten ble statsråden blant annet spurt hva han vil gjøre for å sikre at Landbrugsstyrelsens utbetalinger av blant annet økologisk arealtilskud og tilskud til blant annet "minivåt-områder" ikke vil bli ytterligere forsinket.

Jensen svarte at han er pinlig oppmerksom på de problemene som er, og har vært, i styrelsen.

– Det er et meget relevant spørsmål. Jeg vet at det er, og har vært, problemer med våre utbetalingssystemer. Men jeg har fått forsikringer om at alt er satt inn for å få ryddet opp, slik at det kommer til å fungere igjen, sa Jensen – og la til:

– Det er kritikkverdig, og jeg har lagt maksimalt press på å få ryddet opp i dette.

I Norge er 5 prosent av bøndene økobønder. Og en av fem konvensjonelle bønder har vurdert å legge om til økologisk drift, viser en undersøkelse fra i sommer. Den ble gjennomført av AgriAnalyse for Landbrukets Økoløft. Samtidig er de politiske målsettingene for økolandbruket senket beydelig.

Den blåblå regjeringen forlot i 2017 Stortingets tidligere fastsatte mål om at 15 prosent av matproduksjonen i Norge skal komme fra økologisk jordbruk. Dette målet lå man hele tiden langt unna. Produksjonen skal i stedet være "etterspørselsdrevet".