Dale vil finne gjerdeløsninger med Bane Nor

Mange sauebønder i Rogaland har de siste årene opplevd å miste eller få dyr skadet av toget. Dette skyldes manglende vedlikehold av gjerder langs jernbanelinja, mener Rogaland Sau og Geit (Bondebladet 10. oktober).

Håvard Helgeland, leder i Rogaland Sau og Geit, krever at Bane Nor ordner opp snarest. Fylkeslaget har sendt brev til Bane Nor, landbruks- og matminister Olaug Bollestad, samferdselsminister Jon Georg Dale og Norsk Sau og Geit.

– Det er alltid trist når dyr dør som følge av togpåkjørsler. Det jobbes kontinuerlig for å forebygge dyrepåkjørsler langs jernbanelinjer gjennom blant annet å vedlikeholde gjerder og sette opp nye. Bane Nor har ansvaret for å vurdere hvor behovet for å vedlikeholde og eventuelt å sette opp nye gjerder er størst. Oppsett av gjerder må også ses i sammenheng med andre tiltak som er egnet for å forhindre dyrepåkjørsler, skriver Jon Georg Dale i en epost til Bondebladet.

– Dette er noe vi er opptatt av, og jeg møtte en gårdbruker i Rogaland i september som ga meg et tydelig bilde av saken. I oppfølgingen av dette har jeg derfor nylig hatt møte med Landbruks- og matdepartementet for å diskutere utfordringene. 28. oktober skal Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet også ha et møte med berørte parter og Bane Nor, slik at vi sammen finner de beste løsningene i denne saken, skriver Dale videre.