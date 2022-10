Britt Elena Wollan er Årets avløysar 2022

Årets kåring starta i juni, og NLT hadde til saman 30 dyktige kandidatar.

Etter nokre stemmerundar i sommar og i haust enda dei opp med tre finalistar: Elena Wollan, Landbrukstjenester Fosen, Marina Fredheim, Landbruk Nord og Line Hallingen frå Helgeland Landbrukstjenester.

I innstillinga står det bl.a.: «Britt Elena har vært i jobb som avløser siden hun var 13 år. Hun er landbruksutdannet og gjennom årene har hun opparbeidet seg unik kunnskap om avløseryrket. Hun er ansatt hos Landbrukstjenester Fosen og har oppdrag hos faste gårdbrukere.»

God oversikt over dyra

I tillegg stiller Britt Elena opp ved sjukdom når krisa rammer, om ho har fridagar eller ferie, set ho dei til side.

«Som avløser er Britt Elena den som blir tatt med i den daglige samtalen om driften og hun har mange gode forslag og løsninger. Oppdrag blir utført selv om det til tider er gode grunner til å holde seg hjemme.

Dyr og gårdsbruk blir tatt godt vare på, bonde trenger ikke å bekymre seg for det hjemme, om man er borte. Oversikt over hvert enkelt dyr er unik. Til tider har hun mer oversikt enn bonden selv. Fjøsstellet er ikke avsluttet før alt er på sin faste plass og fjøset striglet. Det er en enkel jobb å ta over et fjøs etter at Britt Elena har avsluttet arbeidet», heiter det i innstillinga.

Stor oppslutning rundt kåringa

Det har vore stor oppslutnad under kåringa av Årets avløysar 2022. NLT takker alle som har stemt og alle som har delt kampanjen på sosiale nettverk og liknande.

– Utan dette hadde vi ikkje nådd ut til så mange for å fortelja om det viktige arbeidet avløysarane gjere. Til slutt vil vi sjølvsagt takke alle kandidatane og ellers alle avløysarar som gjere ein fantastisk jobb ute hos den norske bonden, skriv NLT.

