Bringebærlandet fikk BU-prisen for Akershus

Bringebærlandet på Østre Torp i Drøbak, er de første bringebærprodusentene som lager vin av bringebær i Norge. To av årets viner, isvin og musserende, kan skilte med å være de første av sitt slag i verden, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

I går fikk Åse-Marit Thorbjørnsrud og Roy Andersen Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Akershus.

Heier på dem som tør

– Bringebærlandet er et godt eksempel på den spennende utviklingen som skjer i norsk landbruk i dag. Vi heier på slike bedrifter som tør å tenke nytt og som har full utnyttelse og bærekraft som en viktig del av virksomheten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Å få BU-prisen er en påskjønnelse for arbeidet vi har gjort og inspirerer oss til å satse videre og til å vokse, sier daglig leder i Bringebærlandet, Roy Andersen.

Suksess med vin

Mottagelsen av bringebærvinen har vært overveldende, ifølge ekteparet. Vinen har vært med på å øke inntjeningen på gården, både gjennom økt gårdssalg og gjennom salg til restauranter.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å finne nye anvendelser for bringebær. Bæra har en veldig kompleks smak av syre og sødme og egner seg til mer enn dessertbær, saft og syltetøy. I boka Bringebærlandet har vi samlet en del eksempler på det. Bringebærvin startet vi med i 2016. Det har vært et dristig prosjekt, og mye å lære. Med god hjelp fra naboer og venner, har vi lykkes med å lage viner som har falt i smak, sier Andersen.

– Lover godt for utviklingen

– De er innovative og har fokus på lønnsomhet, samtidig som de lykkes med å lage innbydende produkter som er en fryd både for øyet og for ganen. Deres vinproduksjon har et større marked enn de foreløpig klarer å mette, det lover godt også for videre utvikling, sier Kristin Willoch Haugen, direktør for Innovasjon Norge Oslo Viken.

De to bruker så lite sprøytemidler som mulig i bærdyrkinga. Alt ugras fjernes for hånd, og de bruker luktfeller og fuglekasser til å begrense insektskadene.

De har også montert solcelleanlegg på låvetaket, noe som reduserer CO2-utslippene fra gården.