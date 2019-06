Børsemakeren Lasse er årets Askeladd

Askeladdprisen er en gründerpris fra Norges Bondelag og Landkreditt, som deles ut til ungdom som er i ferd med, eller har startet opp egen næringsvirksomhet på bygdene.

- Tusen takk for prisen! I dag hvor alt er mye high tech, er det moro at Bondelaget og Landkreditt gir en gründerpris til et tradisjonelt, verneverdig yrke, sier prisvinneren Lasse Patrick Johansen-Richardsen.

Sitatet ble overbringt bondetinget på video. Vinneren selv var ikke selv tilstede for å ta imot prisen, fordi han er i gang med neste utviklingssteg for bedriften sin, nemlig å guide jakt- og safariturer til blant annet Canada.

Sjeldent yrke

Som relativt fersk utdannet børsemaker startet den nå 23 årige Lasse børsemakerverksted på gården Ramby på Kløfta i Ullensaker. Det er kun 1 – 2 ferdig utdannede børsemakere hvert år, og Lasse har klart å finne sin nisje med moderne teknologi og nettsalg av våpendeler og jaktutstyr i den 100 år gamle låven på gården.

- Ikke noe er som å styre hverdagen selv, og ta flere folk i arbeid og skape arbeidsplasser, sier Lasse, som ikke legger skjul på at arbeidsdagene blir lange. – Mange vil ta det som hodebry å ha lange dager, men jobben min er også min lidenskap og hobby, så det er mest moro.

Skaper arbeidsplasser

I letinga etter årets Askeladd har juryen sett etter kreativitet og pågangsmot, og at virksomheten bidrar til å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Askeladdprisen Deles hvert år ut til unge etablerere på bygdene. Prisen er på 50 000 kroner. Prisen har vært delt ut siden 1996. I år var det 29 kandidater til prisen. Juryen består av representanter fra Norges Bondelag, Landkreditt og Norges Bygdeungdomslag.

- Jeg er imponert over hvordan Lasse i ung alder ikke bare har skapt en arbeidsplass for seg selv, men også for flere andre på, og at han stadig utvikler bedriften sin, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

I juryens begrunnelse heter det at Lasse ved å kombinere tradisjonelt håndverk med ny moderne teknologi og stort pågangsmot, har han skapt en arbeidsplass for flere enn seg selv.

- Lasse har virkelig funnet sin nisje. Jeg vil kalle han en moderne gründer i et gammelt håndverk, siden han har nettbasert salg og kunder over helt landet, sier Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt Bank.