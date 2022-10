Regjeringa har bedt Norges Bondelag trimme planene for hvordan de raskt skal få ut informasjon til medlemmene, dersom det skulle komme radioaktivt nedfall skulle komme radioaktivt nedfall som følge av en atomulykke i Ukraina.

– Regjeringa sier de har forhøyet beredskap på dette, og har bedt oss i næringa om å trimme beredskapsplanene. Da gjør vi det, så vi har en gjennomtenkt plan for hvordan vi skal varsle, og hvordan vi skal nå medlemmer raskt, i og med at det bare er 1-2 dager vi har på oss, om det skulle skje, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

Ikke farlig for folk

For ordens skyld: Norske myndigheter er tydelige på at det vil være begrensede effekter for Norge, dersom en slik ulykke skulle skje. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skriver:

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene.

Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.

– Det er veldig lav sannsynlighet, men risikoen er ganske stor hvis det skulle komme nedfall hos oss. Derfor bør man kanskje tenke over muligheten til å ta inn dyr, sier Solberg.

Aktuelle tiltak Husdyr: Høste gjenstående fór før nedfall kommer Dekke til uteliggende fór og få i hus det som er mulig (rundballer har tilstrekkelig beskyttelse) Holde melkeku innendørs og unngå fersk gras som fôr Holde dyr som skal slaktes innendørs Framskynde sauesanking Grønt / korn: Høste alt som kan høstes før et eventuelt nedfall Framskynde tresking om mulig Dekke til det som kan dekkes til eller ta innendørs Kilde: Norges Bondelag

Dyr innendørs

Skulle det gå så galt, er det en fordel at vekstsesongen i all hovedsak er avslutta.

– Det vil være så fortynna før det når Norge, at det er ikke farlig for mennesker. Melk er særlig sårbart, og dyr som skal slaktes rett etterpå. Vi ber bønder tenke gjennom, om de har mulighet til å ta inn alle dyr, dersom det skulle bli nødvendig, sier Solberg.

– Jeg snakka med en bonde i stad, som har et fjøs som er åpent i alle retninger. Han har jo ikke mulighet til å ta dem inn.

– Nei, men kanskje han kan låne et nabofjøs? Det bør han kanskje tenke gjennom, om han kan lukke dem inne til eventuelt avfall har passert, svarer Solberg.

Mattilsynet har laget en veileder som heter Tiltak for næringsmidler ved et radioaktivt nedfall. Her står det blant annet følgende tiltak:

Ta inn husdyr. Dette er spesielt viktig for melkekuer/geiter og dyr som snart skal slaktes.

Høste fôr før nedfall kommer.

Dekke til eller flytte utendørslagret fôr. Rundballer er tilstrekkelig beskyttet og trenger ikke flyttes inn.

Vil informere

Dersom det skulle skje, vil Bondelaget ha som oppgave å få ut informasjon til medlemmene.

– Bondelagets rolle i dette her er å komme ut med mest mulig korrekt informasjon, fortest mulig, om det skulle skje noe. Vi kommer til å bruke sms, i tillegg til nettsider og pressemeldinger, sier Solberg.

Ikke repetisjon av Tsjernobyl

Ifølge DSA, er det ikke risiko for at vi skal få en så alvorlig ulykke som Tsjernobyl. På sine sider skriver de:

Dagens kjernekraftverk er bygget sikrere enn det Tsjernobyl-kraftverket var, og den samme typen ulykke kan ikke skje på Zaporizjzja kjernekraftverk. Det har også en mer solid konstruksjon som gjør at mindre radioaktivitet vil slippe ut ved en ulykke. Det er likevel usikkert hvor mye som kan slippe ut dersom reaktorer eller lageret for brukt brensel skulle treffes av bomber eller raketter, siden dette aldri har skjedd tidligere.

Dersom det blir brukt atomvåpen i Ukraina, vil det ifølge DSA ikke i seg selv føre til radioaktivt nedfall i Norge. På sine sider skriver de:

Om det blir brukt taktiske atomvåpen i Ukraina, vil det ikke føre til konsekvenser for helse og miljø i Norge. Ødeleggelsene vil være totale der de treffer, og det vil være stråling i en radius rundt treffpunktet, men det er snakk om kilometer. Det radioaktive nedfallet vil være lokalt i Ukraina .