Bollestad: – En forkastelig ukultur

Landbruks- og matministeren vil ta initiativ til et møte med svinenæringa og Mattilsynet snarest, melder NTB.

– Jeg er opprørt og sint. De uakseptable forholdene i svineproduksjonen som NRK Brennpunkt avdekker, gjør meg uvel og skuffa. Dyreplageri er et lovbrudd og skal slås hardt ned på, sier Bollestad i en kommentar til dokumentaren, som ble sendt onsdag.

Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» benytter seg av skjulte videoopptak som er gjort over flere år. De utgjør den mest omfattende undercover-dokumentasjonen av industrielt landbruk i Norge noensinne.

Til sammen 13 gårder og fem slakterier er besøkt i perioden 2013-2016.

– Ingenting i landbruket å gjøre

Ministeren slår fast at dyr i Norge ikke skal lide.

– Filmen viser dårlige holdninger og en forkastelig ukultur hos dem som har slike forhold i fjøset sitt. Bønder som ikke behandler dyrene sine bra, har ikke noe i landbruket å gjøre, understreker hun.

– Det er viktig for meg at både myndighetene og næringen nå fortsetter arbeidet for å hindre at bønder behandler dyrene på en uforsvarlig måte. Jeg vil be om et møte så fort som mulig med næringen og Mattilsynet for å drøfte hva vi ytterligere skal gjøre for å unngå slike forhold, sier hun.

Bartnes: Skikkelig opprørt

– Jeg blir skikkelig opprørt av å se hvordan noen behandler dyra sine, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

- Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges. Dårlig behandling eller vold mot dyr er uakseptabelt og skal ikke skje, sier Bartnes til bondelaget.no.

Filmen vil skape et inntrykk av at det som vises der gjelder hele næringa.

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Det er mange flinke svinebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske. De som ikke følger regelverket ødelegger for alle, sånn kan man ikke behandle dyr! sier Lars Petter Bartnes.

Nortura med flere tiltak

Nortura har anmeldt sin egen produsent for det de kaller «uakseptable brudd på dyrevelferdsloven» etter å ha sett dokumentaren.

– Vi iverksetter nå ytterligere tiltak for å sikre at regelverket følges. Vårt klare budskap er at produsenter som ikke har god dyrevelferd heller ikke skal være med oss videre, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Mattilsynet slår også fast at opptakene viser klare lovbrudd.