Bjørn Gimming innstilt som ny leder i Bondelaget

Innstillingen fra valgnemnda er klar, og valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag som gjennomføres digitalt 9. og 10. juni.

Leder for valgnemnda, Anne Kristine Rossebø, er glad for at Bjørn Gimming stiller seg til disposisjon som lederkandidat, skriver organisasjonen.

– Gimming har kvalifikasjoner som gjør ham godt skikket til å lede organisasjonen i en krevende tid. Han er svært godt kjent med Bondelaget gjennom mange års arbeid i ulike verv på alle nivå, og med god kjennskap til jordbruksforhandlingene. Bjørn er analytisk, grundig og dyktig i det politiske arbeidet, og har et stort nettverk. Etter et mangeårig arbeid med klima og miljø, har Bjørn god erfaring på fagområder som er særdeles viktige for norsk landbruk framover, sier Anne Kristine Rossebø.

Internasjonalt ansvar

Gimming har også hatt ansvar for Bondelaget sitt internasjonale arbeid i flere år og har gjennom det ervervet viktig kunnskap.

– Bjørn Gimming vil, sammen med et kompetent styre, arbeide målrettet for bondens inntekt og norsk matproduksjon, understreker Rossebø.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn.

Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og er første nestleder siden 2016.

Tidligere i år meldte Lars Petter Bartnes at han ikke tok gjenvalg. Valgnemnda takker Bartnes for stor innsats gjennom sju år.

Nestledere fra Hokksund og Bergen

Som ny første nestleder innstilles nåværende første varamedlem Egil Chr. Hoen fra Hokksund. Hoen driver med korn, proteinvekster, gris, storfe og skog.

Bodhild Fjelltveit er innstilt på gjenvalg som andre nestleder. Hun er sauebonde på Fjelltveit i Bergen kommune.

Valgnemnda har vært opptatt av å sette sammen et styre for framtida, skriver Bondelaget.

– De tillitsvalgte i styret skal ha utpregede evner til langsiktig strategisk tenkning, ha solid markedsforståelse og stille aktuelle spørsmål samt komme med forslag til gode og modige svar. Vi har lett etter kandidater som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier Anne Kristine Rossebø.

– I tillegg har positivt engasjement og evne til kommunikasjon, også utover egne rekker vært sentralt, påpeker Rossebø, som understreker at glede, glød og begeistring er viktig for arbeidet i Norges Bondelag.

Gjenvalg på styremedlemmer

Valgnemnda innstiller på gjenvalg for 2 år av de fire styremedlemmene som er på valg. Det er Erling Aas-Eng fra Innlandet, Arthur Salte fra Rogaland, Solveig Bratteng Rønning fra Nordland (representerer Tine) og Merete Sund, fra Nordland (representerer Nortura).

Valgnemnda innstiller Thorleif Müller, Vestfold som nytt første varamedlem, som nytt andre varamedlem innstilles Peder Nernæs fra Vestland og gjenvalg på Ragnhild Duserud, Østfold som tredje vara.

Nemnda innstiller videre på gjenvalg av ordfører Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold/Telemark og varaordfører Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag.

Lars Hallvard Wetterstad, Buskerud er innstilt som leder av valgnemnda.