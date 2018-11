Bekymret for at jordbruket forhandles vekk

Det vil være uheldig om FrP, Høyre og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad forhandler vekk det norske jordbruket i regjeringsforhandlingene. Det påpeker Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen. Han viser til at Ropstad har hoppet over landbruket når han har fortalt om sine prioriteringer. På spørsmål om hva Ropstad selv kommer til å gjøre med den norske matproduksjonen, har han vist til infoavdelingen.

Sier nei til nye liberaliseringer

Sandtrøen frykter at det nå vil tvinges gjennom «en liberalistisk, nedbyggende høyrepolitikk» innen mat og landbruk.

– På Stortinget er det et positivt flertall for praktisk politikk med en opptrapping og bedre framtidsutsikter for den norske matproduksjonen med familie- og distriktsjordbruket. Norge er mulighetenes land, og vi kan nå skape en politikk som både gir god helse, trygghet og arbeidsplasser og muligheten til å vokse opp i hele landet. Dette må ikke stoppes av høyrepartienes mindretall, sier Sandtrøen i en pressemelding.

Han ønsker ingen reprise av det som skjedde under tidligere landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp), med blant annet dobling i konsesjonsgrensene for kylling og kalkun. Da ble personer og familier skvises ut av næringen, mistet levebrødet og tapte betydelige verdier, påpeker Aps landbrukspolitiske talsperson.

Her er Aps krav til ny regjering

I en eventuell regjeringserklæring med KrF, mener han i hvert fall følgende punkter må være med på landbruksområdet:

* En plan for å ruste jordbruket i møte med klimaendringene.

* Fornying og opprusting av 15-30-kyrsbrukene.

* Slutt på ubalanse og liberalisering som under Listhaug, men snarere forsterkende tiltak for markedsbalansering, samvirke og familiejordbruk landet over.

* At tak, kvoter og konsesjoner innrettes slik at det kan drives jordbruk i hele landet med grunnlag i norske arealressurser.

* En plan for økt beitebruk og verdiskaping på norske naturressurser.

KrF: – Vi er i forhandlingsmodus

KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten er ordknapp om Aps utspill, men påpeker at KrF nå er i modus for å forhandle.

– Jeg har vært klar på hva som da er mitt utgangspunkt. Jeg ser at andre partier nå prøver å spille opp en problematikk her, men jeg har meldt mine bekymringer og holder saken varm inn i forhandlingene som pågår nå, sier Reiten til Bondebladet.

– I Hareides begrunnelse for KrFs veivalg, er det familiepolitikken som dominerer. Ordet "landbruk" er ikke nevnt én eneste gang. Heller ikke Ropstad har trukket fram landbruket som noe han vil prioritere. Hvor sterkt står egentlig landbruk og landbrukspolitikk i KrFs ledelse?

– Det står sterkt, og det har det alltid gjort. Knut Arild har stått opp for landbruket, og jeg kan love deg at jeg skal sørge for at landbruk blir nevnt hver eneste gang.

– Hva skjer nå i den videre prosessen?

– Først er det sonderinger. Vi må finne ut om det er grunnlag for å gå inn i reelle forhandlinger. Ennå er vi inne i en veldig tidlig fase, sier Reiten.

